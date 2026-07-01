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Минић: Када вјечни и недовршени студент Станивуковић покушава да се бави озбиљним темама то обично испадне трагикомично

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:52

Коментари:

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Када вјечни и недовршени студент Драшко Станивуковић покушава да се бави озбиљним темама то обично испадне трагикомично, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Станивуковић је још једном показао да је незналица и манипулатор. Поново прави представе и перформансе, без било каквог разумијевања теме. Као прво, он хвали Иванића и одлуку Предсједништва из 2016, а не види да је она орочена на годину дана. Питање за њега је - зашто је Иванић временски ограничио одлуку и продужио овај проблем, с обзиром да је тада имао повољнији однос снага из ФБиХ у Предсједништву, него што је данас", нагласио је Минић.

Минић је поручио да је срамота што неко ко се грлио са Кристијаном Шмитом по Бањалуци даје себи за право да за непостојећу издају оптужује српског члана Предсједништва.

"Суштина је да Народна скупштина захваљујући вету госпође Цвијановић има прилику да сруши све вишемјесечне манипулације у Предсједништву БиХ у вези Комисије за очување националних споменика БиХ", додао је Минић.

Минић је на свом Икс налогу навео да је много разлика између Жељке Цвијановић и Драшка Станивуковића, од образовања до озбиљности, али је једна кључна.

"Док Цвијановић процес одлучивања пребацује са институција БиХ на институције Републике Српске у овом случају НСРС, Станивуковић са Бакиром Изетбеговићем потписује декларације у којима се заговара јачања институција БиХ. И то су чињенице које не могу да буду замагљене јефтиним популизмом и још јефтинијим перформансима", закључио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Драшко Станивуковић

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