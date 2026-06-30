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Минић: Вето Цвијановићеве исправан, имамо одговор на сваки напад на Српску

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:46

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је исправним поступак српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о улагању вета на неуставно именовање чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, јер је ријеч о класичној хајдучији и рушењу свих норми.

"Колико је то брутално говори чињеница да су све политичке партије, чак и опозиционе, већ изашле са ставом да ће подржати вето Цвијановићеве", рекао је Минић новинарима у Шамцу.

Он је поручио да витални интереси Републике Српске не смију бити угрожени.

"Живимо у амбијенту гд‌је морамо бранити институције Републике Српске и схватити да је непрестани атак на Српску, да је то постао начин и модел рада и да се требамо престати чудити", истакао је Минић.

Он је нагласио да ће Српска увијек имати реалан и адекватан одговор на сваки напад.

Саво Минић Шамац

Градови и општине

Минић у обиласку савског кеја

"Да ли је ико споменуо што Федерација БиХ и БиХ нису испуниле услове за Манивал? То је класично финансирање тероризма. Јел ико рекао ријеч? Шта сада ми требамо, да кажемо да су они терористичка творевина? Нећемо тиме да се бавимо, хоћемо само да радимо", закључио је Минић.

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић уложила је вето на одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика БиХ, коју је прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.

Она је истакла да ће главну ријеч о овој одлуци дати Народна скупштина Републике Српске, те навела да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.

(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Република Српска

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