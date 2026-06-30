СДС ће подржати вето Жељке Цвијановић

Аутор:АТВ редакција
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Посланици СДС-а у Народној скупштини Републике Српске подржаће вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на одлуку о именовању Комисије за очување националних споменика БиХ, рекао је шеф Клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога.
"Сматрамо да је недопустиво враћање страног фактора у процесе одлучивања о питањима која су од посебног значаја за Републику Српску", истакао је Бодирога.
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Према његовим ријечима, свако мијешање страног фактора супротно је Повељи УН и БиХ претвара у протекторат, саопштено је из СДС-а.
"О будућности БиХ, њеном културном насљеђу и свим другим важним питањима морају одлучивати домаће институције и демократски изабрани представници народа, а не странци", поручио је Бодирога, преноси "Срна".
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић уложила је вето на одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика БиХ, коју је прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
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Она је истакла да ће главну ријеч о овој одлуци дати Народна скупштина Републике Српске, те навела да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.
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