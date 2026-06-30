Посебна сједница НСРС 7. јула: Ово су тачке дневног реда

Аутор:Марко Гаврић
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Колегијум НСРС одлучио је да 39. посебна сједница буде одржана 7. јула.
"Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је, у складу са чланом 170. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске, на захтјев Владе заказао 39. посебну сједницу у уторак, 7. јула 2026. године са почетком у 10 часова", саопштено је из НС РС.
Колегијум је усвојио и Приједлог дневног реда на којем се налази 37 тачака.
1. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама
Републике Српске - по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;
4. Приједлог зaкoна о измјенама Закона o плaтaмa зaпoслeних у oблaсти висoкoг
oбрaзoвaњa и студeнтскoг стaндaрдa Републике Српске - по хитном поступку;
5. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе
Републике Српске - по хитном поступку;
6. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;
7. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;
8. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку.
9. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо – развојној банци Републике Српске – по хитном поступку;
10. Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске – по хитном поступку;
11. Приједлог закона о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске – по хитном поступку;
12. Приједлог закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;
13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске – по хитном поступку;
14. Приједлог закона о платним услугама;
15. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о микрокредитним организацијама – по хитном поступку;
16. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о унутрашњем платном промету – по хитном поступку;
17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском новцу – по хитном поступку;
18. Приједлог закона о фискалној одговорности у Републици Српској – по хитном поступку;
19. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута Бања Лука – Приједор – по хитном поступку;
20. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко - Рача – по хитном поступку;
21. Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто – пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој – по хитном поступку;
22. Приједлог закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима - по хитном поступку;
23. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку;
24. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;
25. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку;
26. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;
27. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама;
28. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова;
29. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу опасних материја;
30. Извјештај о раду и извршењу Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољењам стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01 – 31.12.2025. године;
31. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској;
32. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји дијела акцијског капитала Акционарског друштва за производњу и ремонт „ОРАО“ Бијељина, методом непосредног одабира купца;
33. Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто – пут Бања Лука – Млиништа за дионицу Гламочани – Бања Лука југ, по скраћеном поступку;
34. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање пројеката унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности (9956 – БА);
35. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за Додатно финансирање по Пројекту унапређења здравствених система;
36. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) за додатно финансирање Пројекта развоја сеоског предузетништва и пољопривреде.
37. Избор и именовања
Колегијум је прихватио захтјев Владе за обједињену расправу по тачкама предложеног дневног реда од 1. до 8; по тачкама од 9. до 13; по тачкама од 14. до 17; по тачкама од 19. до 21. и по тачкама 28. и 29.
Одобрено је и дуже вријеме за у воднo излагања по обједињеним тачкама, и то по 30 минута за сваки сет закона, ради обимности и значаја аката.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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