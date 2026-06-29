Сутра сједница Колегијума НСРС, ево шта је на дневном реду

Аутор:АТВ редакција
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Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске биће одржана сутра у 14 часова, наводи се у саопштењу НСРС.
На предложеном дневном реду је утврђивање приједлога дневног реда и термин одржавања двадесете редовне сједнице парламента Српске.
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Колегијум је сазвао предсједник парламента Ненад Стевандић.
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