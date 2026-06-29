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Сутра сједница Колегијума НСРС, ево шта је на дневном реду

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:08

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: ATV

Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске биће одржана сутра у 14 часова, наводи се у саопштењу НСРС.

На предложеном дневном реду је утврђивање приједлога дневног реда и термин одржавања двадесете редовне сједнице парламента Српске.

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Колегијум је сазвао предсједник парламента Ненад Стевандић.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

нсрс

сједница

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