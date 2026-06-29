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Каран пред сједницу ПИК-а: Српска неће дати легитимитет именовањима мимо Анекса 10

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:25

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предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Сутра је сједница ПИК о именовању високог представника. Став Републике Српске, од првог дана, јесте у складу с Дејтонским мировним споразумом, рекао је предсједник Српске, Синиша Каран.

"Све што није у оквиру Анекса 10 је проблематично и неће Српска дати легитимитет. Кристијан Шмит је дјеловао мимо тога и као неко ко није високи представник. Наше примједбе су у правцу да високог представника предлажу стране а одговарајућа резолуција је суштинске природе. У том смислу ми посматрамо овај процес", рекао је Каран.

Како је навео, ПИК није "дејтонско тијело" већ политичко.

"То је манифестација силе која сматра да може да гази међународно право", рекао је Каран.

РТРС

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Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

предсједник Републике Српске

засједање ПИК-а

ОХР

Дејтонски споразум

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