Каран: Имамо 3.267 разлога зашто је Српска једини оквир за опстанак српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је данас у Бањалуци да је предстојеће обиљежавање 34 године од муслиманског злочина над 3.267 Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995. један од најважнијих догађаја и они који су монструозно убијани не смију бити заборављени.
"Присјећамо се једног од најстрашнијих догађаја из Одбрамбено-отаџбинског рата. Желимо показати свијету какво је мучно било страдање српског народа и да је постојала систематска и планска геноцидна намјера", рекао је новинарима Каран након састанка са представницима институција и организација поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995.
Он је истакао да овакве намјере муслимана трају и из претходних ратова.
"Имамо 3.267 разлога зашто је Република Српска једини оквир за опстанак српског народа. У средњем Подрињу и Бирчу Срби су убијани на најмонструoзнији начин, а покушај истребљења је трајао у континуитету", нагласио је Каран.
Помен за 3.267 убијена српска бораца и цивила са подручја средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату биће служен у суботу, 4. јула, у Братунцу, преноси Срна.
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