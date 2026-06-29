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Каран: Имамо 3.267 разлога зашто је Српска једини оквир за опстанак српског народа

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:01

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предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је данас у Бањалуци да је предстојеће обиљежавање 34 године од муслиманског злочина над 3.267 Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995. један од најважнијих догађаја и они који су монструозно убијани не смију бити заборављени.

"Присјећамо се једног од најстрашнијих догађаја из Одбрамбено-отаџбинског рата. Желимо показати свијету какво је мучно било страдање српског народа и да је постојала систематска и планска геноцидна намјера", рекао је новинарима Каран након састанка са представницима институција и организација поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995.

Он је истакао да овакве намјере муслимана трају и из претходних ратова.

"Имамо 3.267 разлога зашто је Република Српска једини оквир за опстанак српског народа. У средњем Подрињу и Бирчу Срби су убијани на најмонструoзнији начин, а покушај истребљења је трајао у континуитету", нагласио је Каран.

Помен за 3.267 убијена српска бораца и цивила са подручја средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату биће служен у суботу, 4. јула, у Братунцу, преноси Срна.

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Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

предсједник Републике Српске

У Братунац се не зове у Братунац се иде

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