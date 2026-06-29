"Генерал мало боље, данас га прегледа српски неуропсихијатар"

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Ратко Младић, који је већ више од двије године под палијативном његом у хашкој притворској болници, нешто је боље, иако му је и даље тешко здравствено стање, а данас би требало да га прегледа неуропсихијатар из Србије, изјавио је Срни његов син Дарко Младић.
Он је навео да је протекле седмице са својим сином био у посјети генералу и да му изгледа мало боље и стабилније.
"Нешто је боље него што је био, стабилизовао се у неком смислу. Нема даљег `пропадања`, што је за нас јако важно", рекао је Дарко Младић.
Напомиње да је генерал и даље непокретан, везан за постељу, али је мало више говорио.
Дарко Младић је навео да ће генерала данас прегледати српски неуропсихијатар и да након тога очекује извјештај за неколико дана.
Кад је ријеч о продуженом мандату хашког Механизма, који се завршава сутра, Дарко Младић каже да треба видјети шта ће се десити и да се, како сматра, вјероватно воде разговори о томе да ли ће остати стари предсједник тог суда или ће бити изабрани нови.
На сједници Савјета безбједности одржаној 12. јуна Србија је захтијевала да се преостале резидуалне функције Механизма /попут архиве и надзора/ хитно пренесу на национални ниво, као и да се српским држављанима омогући издржавање казни у Србији.
Србија је оштро критиковала Механизам због потпуног игнорисања тешког здравственог стања генерала Ратка Младића и константног одбијања да се он пусти на лијечење
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