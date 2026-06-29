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Кост диносауруса стајала у ладици више од 40 година

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 11:39

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кост диносауруса пронађена у ладици
Фото: Pexel/ Leah Newhouse

Стручњаци су утврдили да је фосил који је више од 40 година стајао у ладици у Британском институту за истраживање Антарктика, заправо, прва кост диносауруса икада пронађена на Антарктику, пише Би-Би-Си.

Кост је ископана 1985. године, а тим који ју је пронашао није био сигуран о чему се тачно ради, те је она стављена у складиште Института, који се налази у Кембриџу.

Палеонтолози су открили да се ради о кости репа титаносауруса, а то је група у којој су били неки од највећих живих примјерака диносауруса.

Би-Би-Си наводи да ће ново откриће помоћи да се сазна више о животу диносауруса у дијелу свијета у којем нема много доказа о њиховом постојању.

Кост је међу другим складиштеним предметима примијетио доктор Марк Еванс.

Фосил је пронађен на острву Џејмс Рос, а његово проналажење забиљежено је у дневнику геолога Мајка Томсона, преноси Срна.

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Тагови :

диносаурус

кости

Антарктик

научници

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