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Комунисти остају на челу Граца

29.06.2026 10:48

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Комунисти остају на челу Граца
Фото: Envato/PedaltotheStock

Комунистичка партија Аустрије поново је побиједила на изборима у Грацу и додатно ојачала позицију у другом највећем граду Аустрије. Градоначелница Елке Кар има велике шансе да остане на челу града.

Комунистичка партија Аустрије (KPÖ) поново је побиједила на изборима у Грацу и додатно ојачала позицију у другом највећем граду Аустрије.

Према прелиминарним резултатима, KPÖ градоначелнице Елке Кар освојила је 35,8 одсто гласова, што је за око седам процентних поена више него на изборима 2021. године. На другом мјесту је Народна партија Аустрије (ÖVP) са 25,2 одсто гласова, док су Зелени освојили 15 одсто. Слободарска партија Аустрије (FPÖ) је на 12 одсто, а Социјалдемократска партија Аустрије (SPÖ) пала је на 5,6 одсто.

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Ово је други узастопни изборни тријумф комуниста у Грацу. KPÖ је 2021. године изненадила аустријску политичку јавност када је преузела власт од ÖVP-а, странке која је годинама давала градоначелника овог града.

Иако назив странке на први поглед звучи као политичка сензација, успјех KPÖ-а у Грацу већ годинама се објашњава снажним локалним радом, темама приступачног становања, инфраструктуре и блискости са грађанима. Елке Кар је управо на томе изградила политички профил који се тешко уклапа у класичне страначке обрасце.

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Према пројекцији мандата, KPÖ би у градском вијећу требало да има 18 мандата, три више него до сада. Досадашња коалиција KPÖ-а, Зелених и SPÖ-а има комотну већину од 27 мандата у вијећу које броји 48 одборника, док би KPÖ и Зелени сами имали тијесну већину.

Резултат избора у Грацу посебно је занимљив јер одудара од ширих политичких трендова у Аустрији, гдје десничарска FPÖ на савезном нивоу већ дуже вријеме стоји веома високо у анкетама. Грац је, међутим, поново показао да на локалним изборима пресудну улогу могу имати препознатљиви кандидати и рад на терену, а не само страначка етикета.

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Тагови :

Комунистичка партија Аустрије

Грац

Аустрија

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