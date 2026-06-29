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Марко Ливаја отјеран са припрема Хајдука

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 10:32

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Марко Ливаја отјеран са припрема Хајдука

Хајдук из Сплита огласио се саопштењем на званичном сајту и потврдом да је Марко Ливаја враћен са припрема из Словеније кући.

Марко Ливаја (32) враћен је са припрема Хајдука и морао је назад у Сплит. Вјероватно и највећа звијезда тима је тако удаљена са наставка припрема на Бледу. Због свега тога се огласио клуб кратким саопштењем.

"Марко Ливаја је раније од планираног напустио припреме на Бледу и враћа се у Сплит. Ова одлука донијета је због кршења клупског дисциплинског правилника и непоштовања правила одређених од стране клуба за вријеме боравка на припремама. Марко је непроцјењиво важан за клуб, навијаче и сви који воле и живе за Хајдук.

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Одлука је донијета само са једним интересом - Хајдук је на првом мјесту, увијек и заувијек. О даљим одлукама обавијестићемо јавност правовремено", наводи се у саопштењу НК Хајдук.

Више о цијелој ситуацији биће познато током понед‌јељка, 29. јуна...

Ливаја је у каријери играо за Интер, Лугано, Ћезена, Аталанту, Рубин Казањ, Емполи, Лас Палмас, АЕК и од 2021. године је у сплитском Хајдуку.

(Радио Сарајево)

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Тагови :

Марко Ливаја

Хајдук Сплит

припреме

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