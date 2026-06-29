Дуел БиХ и САД-а међу четири најскупље утакмице нокаут фазе

Аутор:АТВ редакција
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Нокаут фаза Свјетског првенства 2026. године почела је дуелом Канаде и Јужне Африке, а како расте улог на терену, тако расту и цијене улазница на трибинама.
Навијачи који желе уживо пратити завршницу Мундијала морају дубоко посегнути у џеп, а поједине улазнице достижу вртоглаве износе.
Међу најскупљим утакмицама шеснаестине финала налази се и хисторијски дуел Босне и Херцеговине и Сједињених Америчких Држава. За најјефтинију улазницу потребно је издвојити чак 1.716 долара, што овај сусрет сврстава на четврто мјесто најскупљих у првој нокаут рунди.
Скупље улазнице имају само три утакмице. На врху листе налази се окршај Мексика и Еквадора, за који најјефтинија карта кошта чак 2.777 долара. Одмах иза је дуел Аргентине и Зеленортских Острва са цијеном од 2.721 долар, док је трећи сусрет Португала и Хрватске, гдје је за улазницу потребно издвојити најмање 2.222 долара.
С друге стране, најповољније улазнице могу пронаћи навијачи који желе гледати Белгију и Сенегал. Најјефтинија карта за тај сусрет кошта 449 долара.
Одмах иза налази се утакмица Канаде и Јужноафричке Републике, за коју је било потребно издвојити 467 долара.
Занимљиво је да су улазнице за поједине европске дербије знатно приступачније. Тако се утакмица Њемачке и Парагваја може гледати за најмање 688 долара, док улазница за дуел Низоземске и Марока кошта 795 долара.
Цијене најјефтинијих улазница за утакмице шеснаестине финала:
• Белгија – Сенегал – 449 долара
• Јужноафричка Република – Канада – 467 долара
• Обала Слоноваче – Норвешка – 640 долара
• Швицарска – Алжир – 664 долара
• Њемачка – Парагвај – 688 долара
• Аустралија – Египат – 721 долар
• Холандија – Мароко – 795 долара
• Енглеска – ДР Конго – 858 долара
• Француска – Шведска – 865 долара
• Бразил – Јапан – 1.018 долара
• Шпанија – Аустрија – 1.022 долара
• Колумбија – Гана – 1.263 долара
• САД – Босна и Херцеговина – 1.716 долара
• Португал – Хрватска – 2.222 долара
• Аргентина – Зеленортска Острва – 2.721 долар
• Мексико – Еквадор – 2.777 долара.
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