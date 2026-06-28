Турци понудили богат уговор Влаховићу

Аутор:АТВ редакција
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Душан Влаховић још увијек није званично и дефинитивно рекао „не“ торинском Јувентусу, али према свим релевантним информацијама с чизме, његова епизода у црно-бијелом дресу је завршена.
Оно што у овом тренутку представља највећу непознаницу јесте гдје ће српски нападач наставити своју каријеру, иако се у посљедње вријеме у фудбалским кулоарима најгласније помиње име истанбулског Бешикташа.
Главни заговорник овог трансфера је Винћенцо Италијано, шеф стручног штаба с којим је Влаховић већ имао вансеријску сарадњу током заједничких дана у Фиорентини, а који је недавно преузео кормило турског великана. Италијано у Влаховићу види идеалног вођу напада за остваривање високих клупских амбиција.
Челници Бешикташа су, како би угодили новом тренеру, наводно припремили сјајан уговор за Влаховића. Нуди му се трогодишња вјерност уз фиксну плату од чак 10 милиона евра по сезони, у коју нису урачунати примамљиви бонуси.
Ипак, упркос огромном новцу који је стављен на сто, српски голгетер је тај који и даље одуговлачи и премишља се.
Према наводима медија, Влаховић је послао јасну поруку челницима турског клуба да је његова примарна жеља останак на највишем нивоу, те да ће још неко вријеме сачекати евентуалну понуду неког од финансијски и резултатски моћних клубова из "лига петице" прије него што донесе коначну одлуку о селидби на Босфор.
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