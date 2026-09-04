Logo

Хапшење у Источном Сарајеву: Приликом претреса пронађена дрога

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 09:28

Коментари:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево ухапсили су лице иницијала М.М. из Источног Новог Сарајева, због основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“ .

Дана 03.09.2026. је извршен претрес куће и помоћних објеката које наведено лице користи.

Lisice

Хроника

Ухапшен возач који је аутомобилом улетио у двориште и повриједио троје малољетника

Том приликом је пронађено и одузето 6 пвц кесицa опојне дроге марихуане, 1 пвц кесица опојне дроге спид, 2 цигарете тзв. џоинт и дигитална вага за прецизно мјерење.

"Након документовања предмета против осумњиченог лице ће надлежном тужилаштву у Источном Сарајеву бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Ново Сарајево

ПУ Источно Сарајево

хапшење

Дрога

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Хроника

Ужас у БиХ: Прешао аутом преко ноге дјетета и побјегао

4 ч

0
Воз удара у камион на пружном прелазу у Пољској.

Свијет

Воз ударио у камион из БиХ на пружном прелазу: Камера снимила тренутак несреће

4 ч

1
У Истанбулу убијен припадник "Исламске државе"

Свијет

У Истанбулу убијен припадник "Исламске државе"

5 ч

0
Предсједник Русије Владимир Путин држи говор на пленарној седници Источног економског форума у ​​Владивостоку (Русија), у четвртак, 3. септембра 2026. године.

Свијет

Путин: Русија заузима прво мјесто по обиму испорука нафте и природног гаса кинеским потрошачима

5 ч

0

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Ухапшен возач који је аутомобилом улетио у двориште и повриједио троје малољетника

4 ч

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Хроника

Ужас у БиХ: Прешао аутом преко ноге дјетета и побјегао

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Троје малољетника у тешком стању након несреће: Аутомобилом улетио у двориште и 'покосио' дјецу

5 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Убиство у Сарајеву: За починиоцем се трага, ухапшен помагач (18)

5 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

13

35

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима