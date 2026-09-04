Хапшење у Источном Сарајеву: Приликом претреса пронађена дрога

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево ухапсили су лице иницијала М.М. из Источног Новог Сарајева, због основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“ .
Дана 03.09.2026. је извршен претрес куће и помоћних објеката које наведено лице користи.
Хроника
Ухапшен возач који је аутомобилом улетио у двориште и повриједио троје малољетника
Том приликом је пронађено и одузето 6 пвц кесицa опојне дроге марихуане, 1 пвц кесица опојне дроге спид, 2 цигарете тзв. џоинт и дигитална вага за прецизно мјерење.
"Након документовања предмета против осумњиченог лице ће надлежном тужилаштву у Источном Сарајеву бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч6
Најновије
Најчитаније
13
48
13
48
13
37
13
36
13
35
Тренутно на програму