Цијене горива у Њемачкој руше рекорде

Аутор:АТВ редакција
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Према недавној анализи цијена горива коју је спровео АДАК, током протеклог мјесеца у Њемачкој значајно порасле цијене и горива Супер Е10 и дизела.
АДАК је саопштио да је август у просјеку био најскупљи мјесец до сада за Супер Е10. Литар је коштао 2,145 евра, што је скоро пет центи више него у јулу.
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Раст цијене дизела био је још израженији цијена је порасла за нешто мање од 13 центи, па су у августу возачи дизел возила плаћали просјечно 2,223 евра по литру.
За обје врсте горива, 23. август био је најскупљи дан за точење, када су цијене достигле 2,188 еура по литру за Супер Е10 и 2,283 еура по литру за дизел.
С друге стране, 9. август био је најјефтинији дан за обје врсте горива. Супер Е10 коштао је 2,095 евра по литру, док је цијена дизела износила 2,162 евра по литру.
АДАК сматра да се тренутне високе цијене горива не могу објаснити искључиво флуктуацијама цијена сирове нафте.
На примјер, док је цијена барела сирове нафте типа "Брент" у априлу повремено прелазила 100 америчких долара, просјечна мјесечна цијена горива Супер Е10 била је знатно нижа него у августу.
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Иако на цијене горива утичу и други фактори осим цијене сирове нафте, попут трошкова прераде и дистрибуције, као и пореза, АДАК сматра да је тренутну разлику у цијени у односу на претходне мјесеце тешко оправдати.
Апликација за праћење цијена горива "АДАК Драјв" помаже возачима да пронађу бензинске станице са повољнијим цијенама, омогућавајући им да 24 сата дневно пореде цијене у реалном времену на више од 14.000 станица широм Њемачке, преноси "б92".
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