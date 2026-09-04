Путин: Русија заузима прво мјесто по обиму испорука нафте и природног гаса кинеским потрошачима

Аутор:АТВ редакција
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Русија заузима прво мјесто по обиму испорука нафте и природног гаса Кини и налази се међу водећим извозницима угља и течног природног гаса на кинеско тржиште, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
У поздравној поруци учесницима Осмог руско-кинеског енергетског пословног форума, Путин је оцијенио да је енергетика традиционално једна од најзначајнијих и најдинамичнијих области економске сарадње двије земље.
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- Русија поуздано заузима прво мјесто по обиму испорука нафте и природног гаса кинеским потрошачима и налази се међу водећим извозницима угља и течног природног гаса. У Кини се успјешно приводи крају изградња неколико енергетских блокова нуклеарних електрана руског дизајна - навео је Путин.
Према његовим ријечима, Русија и Кина заједнички развијају и технолошке иновације усмјерене на повећање ефикасности и еколошке безбједности експлоатације, прераде и транспорта угљоводоника.
Путин је оцијенио да редовни директни контакти представника надлежних државних институција, пословних кругова и стручњака у оквиру Руско-кинеског енергетског пословног форума доприносе благовременом рјешавању актуелних питања сарадње у енергетском сектору.
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Он је изразио очекивање да ће и овогодишњи форум бити садржајан и продуктиван и да ће предложене идеје и иницијативе добити практичну примјену.
(sputniknews.com)
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