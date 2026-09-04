Трик за брже топљење сала са стомака: Пијте свако јутро воду са овим зачином

Аутор:АТВ редакција
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Вода са бибером, коју неки пију ујутру на празан стомак, све се чешће помиње као један од начина за подршку процесу мршављења. Врећица бибера налази се готово у свакој кухињи, али мало ко на њега гледа као на нешто више од зачина.
Црни бибер не служи само за побољшавање укуса јела, већ се његов главни активни састојак, пиперин, проучава и због могућег утицаја на метаболизам и тјелесну тежину.
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Пиперин биберу даје препознатљив укус и арому, а поједина истраживања указују да би могао да утиче на метаболичке процесе, апетит и стварање масних ћелија.
Ипак, бибер није чаробно рјешење за вишак килограма. На губитак тјелесне масе највише утичу уравнотежена исхрана, одговарајући унос калорија и редовна физичка активност.
Подстиче потрошњу енергије – пиперин се повезује са термогенезом, процесом у којем организам производи топлоту и троши енергију.
Може утицати на осјећај глади – интензиван укус зачина код неких људи може допринијети осјећају ситости и смањити жељу за додатним оброцима.
Може утицати на стварање масних ћелија – постоје назнаке да пиперин може утицати на процесе повезане са стварањем масних ћелија.
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Може имати утицај на метаболизам глукозе – нека истраживања испитују могући утицај пиперина на осјетљивост на инсулин и регулацију шећера у крви.
У чашу топле воде додајте малу количину свјеже мљевеног бибера. Нема потребе користити велике количине, а ако вам напитак прија, можете га уврстити у јутарњу рутину.
У топлу воду додајте прстохват бибера, кашичицу лимуновог сока и мало меда. Напитак се може попити прије оброка.
У воду додајте комадић ђумбира и прстохват бибера, па прокувајте. Проциједите, а лимун или мед додајте по жељи.
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Ниједан од ових напитака није замјена за оброк, нити ће сам по себи истопити масне наслаге. Највише смисла има да бибер буде дио разноврсне исхране и здравих животних навика.
Ако вам укус у почетку смета, почните са врло малом количином.
У шољу зеленог чаја можете додати прстохват мљевеног бибера. Међутим, имајте на уму да зелени чај садржи кофеин, па га није добро претјерано конзумирати, преноси Глас Српске.
У обичан или грчки јогурт можете додати малу количину мљевеног бибера. Таква комбинација може бити лагана ужина.
У топло млијеко са куркумом додајте прстохват бибера. Напитак се традиционално користи као вечерњи напитак.
Најједноставнији начин да повећате унос бибера јесте да га користите као зачин у салатама, супама, поврћу, јајима и другим јелима.
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Иако се бибер у уобичајеним количинама сматра безбједним за већину људи, веће количине могу изазвати:
Ако већ имате здравствених проблема или користите терапију, посавјетујте се са љекаром прије него што значајно повећате унос бибера.
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