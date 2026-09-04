Logo

Трик за брже топљење сала са стомака: Пијте свако јутро воду са овим зачином

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 09:24

Коментари:

0
Вода
Фото: Pexels/Photo by Andrew Patrick Photo

Вода са бибером, коју неки пију ујутру на празан стомак, све се чешће помиње као један од начина за подршку процесу мршављења. Врећица бибера налази се готово у свакој кухињи, али мало ко на њега гледа као на нешто више од зачина.

Зашто црни бибер није само зачин за јело

Црни бибер не служи само за побољшавање укуса јела, већ се његов главни активни састојак, пиперин, проучава и због могућег утицаја на метаболизам и тјелесну тежину.

Рукавице-доктор-срце

Градови и општине

Сутра бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена

Пиперин биберу даје препознатљив укус и арому, а поједина истраживања указују да би могао да утиче на метаболичке процесе, апетит и стварање масних ћелија.

Ипак, бибер није чаробно рјешење за вишак килограма. На губитак тјелесне масе највише утичу уравнотежена исхрана, одговарајући унос калорија и редовна физичка активност.

Гдје све бибер може бити користан

Подстиче потрошњу енергије – пиперин се повезује са термогенезом, процесом у којем организам производи топлоту и троши енергију.

Може утицати на осјећај глади – интензиван укус зачина код неких људи може допринијети осјећају ситости и смањити жељу за додатним оброцима.

Може утицати на стварање масних ћелија – постоје назнаке да пиперин може утицати на процесе повезане са стварањем масних ћелија.

топлотни талас врућина

Свијет

Најтоплије љето у Француској од када постоји мјерење

Може имати утицај на метаболизам глукозе – нека истраживања испитују могући утицај пиперина на осјетљивост на инсулин и регулацију шећера у крви.

Како бибер можете уврстити у исхрану

Топла вода и бибер

У чашу топле воде додајте малу количину свјеже мљевеног бибера. Нема потребе користити велике количине, а ако вам напитак прија, можете га уврстити у јутарњу рутину.

Бибер, лимун и мед

У топлу воду додајте прстохват бибера, кашичицу лимуновог сока и мало меда. Напитак се може попити прије оброка.

Чај од ђумбира и бибера

У воду додајте комадић ђумбира и прстохват бибера, па прокувајте. Проциједите, а лимун или мед додајте по жељи.

Мобилни телефон

Наука и технологија

Како заштитити своје податке на мобилном телефону?

Ниједан од ових напитака није замјена за оброк, нити ће сам по себи истопити масне наслаге. Највише смисла има да бибер буде дио разноврсне исхране и здравих животних навика.

Ако вам укус у почетку смета, почните са врло малом количином.

Зелени чај са бибером

У шољу зеленог чаја можете додати прстохват мљевеног бибера. Међутим, имајте на уму да зелени чај садржи кофеин, па га није добро претјерано конзумирати, преноси Глас Српске.

Јогурт са бибером

У обичан или грчки јогурт можете додати малу количину мљевеног бибера. Таква комбинација може бити лагана ужина.

Златно млијеко са бибером

У топло млијеко са куркумом додајте прстохват бибера. Напитак се традиционално користи као вечерњи напитак.

Као зачин у јелима

Најједноставнији начин да повећате унос бибера јесте да га користите као зачин у салатама, супама, поврћу, јајима и другим јелима.

Пожар ватрогасци

Свијет

Пацијенткиња подметнула пожар у психијатрији

Могуће нежељене реакције

Иако се бибер у уобичајеним количинама сматра безбједним за већину људи, веће количине могу изазвати:

  • надражај желуца или горушицу
  • проблеме са варењем
  • појачано дејство неких лијекова, јер пиперин може утицати на њихов метаболизам
  • алергијске реакције код осјетљивих особа

Ако већ имате здравствених проблема или користите терапију, посавјетујте се са љекаром прије него што значајно повећате унос бибера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Губитак килограма

мршављење

зачини

Вода

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена пешкиром брише зној са лица

Свијет

Од врућине у Њемачкој преминуло више од 16.000 особа

5 ч

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Друштво

Апел возачима: На овим дионицама су обуставе и огромне гужве

5 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Регион

Велики пожар у Хрватској захватио простор између кућа: У гашењу било ангажовано око 100 ватрогасаца

5 ч

0
Временска прогноза: Залазак сунца

Друштво

Детаљна прогноза за Српску: Након свјежег јутра, стиже шок

6 ч

0

Више из рубрике

палачинке печење савјети рецепти

Савјети

Питали су баку на чему пече тако добре палачинке: Њен одговор шокирао све

1 д

0
Маслиново уље у здјелици

Савјети

Како препознати право маслиново уље у маркету?

2 д

0
Ово је тајна савршеног ајвара: Македонци имају један трик за паприке

Савјети

Ово је тајна савршеног ајвара: Македонци имају један трик за паприке

2 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Колико пута дневно смијемо упалити веш машину?

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

13

35

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

13

30

Познат идентитет жене која се утопила у Уни

13

24

Први пут у свијету забиљежено више старих особа него дјеце

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима