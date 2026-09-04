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Детаљна прогноза за Српску: Након свјежег јутра, стиже шок

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04.09.2026 07:43

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској данас нас очекује прави временски ролеркостер који ће многе изненадити већ током првих часова дана.

Након изузетно свјежег и у неким мјестима готово хладног јутра, током дана у свим крајевима Српске слиједи нагли и драматичан преокрет времена.

Јутро је освануло претежно ведро и свјеже, док је на истоку и сјевероистоку било умјерено облачно.

Најхладније било је у Рибнику, Рудом, Фочи и на Хан Пијеску са свега 11 степени.

У Вишеграду су измјерена 12 степени, на Чемерну 13 степени, док су Мркоњић Град и Приједор забиљежили 14 степени.

Билећа и Нови Град осванули су на 15 степени, у Бањалуци је било 16 степени, а у Добоју 17 степени.

Бијељина је мјерила 18 степени, док је у Требињу затечено забрињавајуће топлих 21 степен у седам часова.

Али, ту није крај температурном шоку!

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У наставку дана Српску очекује сунчано и изузетно топло вријеме уз умјерену пролазну облачност, под утицајем ваздушног гребена са југозапада и прилива знатно топлијег ваздуха.

Жива у термометру летеће увис, па ће максимална дневна температура у већини крајева достићи од 30 до чак 35 степени, док ће и у вишим предјелима бити веома топло са 27 степени.

Дуваће слаб до умјерен источни вјетар који ће увече скретати на југозападни, а јутарња бура на југу земље током дана ће ослабити.

У Бањалуци се данас такође очекује прави сунчани преокрет након свежијих 16 степени ујутру, током дана нас чека топло вријеме уз промјенљиву облачност и максималну температуру која ће ићи све до тропских 35 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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