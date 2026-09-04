Познати музичар убијен са трудном женом и кћерком

Аутор:АТВ редакција
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Језива трагедија потресла је Мексико након што су познати музичар, његова трудна супруга, трогодишња кћерка, дадиља и чак породични пас пронађени мртви у свом стану у елитној четврти у близини Мексико Ситија.
Државно тужилаштво потврдило је стравично убиство Џонатана Мелендеза (38), клавијатуристе популарног мексичког инди-рок бенда "Камило Септимо", његове супруге Ане Пауле (35), која је била у четвртом мјесецу трудноће, те њихове 21-годишње дадиље Алеиде Ромеро Викторио.
Жртве су ликвидиране на изузетно бруталан начин три жртве су упуцане директно у главу, а једна у леђа. Из тужилаштва је саопштено да су двије жртве пронађене са свезаним рукама, док је беживотно тијело пса затечено са свезаним ногама.
Једини који је чудом преживио овај крвави пир јесте шестогодишњи син настрадалог пара.
Претпоставља се да се уплашени дјечак током масакра сакрио испод кревета, гдје су га надлежне службе пронашле неповријеђеног.
Сумња се да се злочин одиграо у уторак у предвечерњим часовима, а од музичара су се емотивном поруком на Инстаграму опростили чланови његовог бенда.
Мексичка полиција брзом акцијом ухапсила је двојицу мушкараца због сумње да су повезани са овим злочином. Међу ухапшенима је и Мелендезов блиски сарадник Дијего Себастијан "Н", за којег власти вјерују да је директни извршилац масакра. Поред њега, под истрагом је и Герардо "Н".
Како је потврдио мексички секретар за безбједност Омар Гарсија Харфуч, убица је искористио познанство и однос са једном од жртава како би неометано ушао у дом и извршио крвави пир, преноси Дневник.хр.
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