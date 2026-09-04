Масовно тровање храном: Разбољело се око 2.000 ученика и наставника

Аутор:АТВ редакција
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Око 2.000 ученика и наставника у Индонезији отровало се храном у посљедња три дана након конзумирања оброка у оквиру државног програма бесплатне школске исхране.
У најновијем случају, 777 ученика и наставника разбољело се након што су у сриједу ручали у средњој школи у Ласему, у провинцији Централна Јава, саопштила је директорка школе, наводи BBC.
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Укупно 752 ученика и 25 наставника пријавило је симптоме тровања храном након што су у школи конзумирали оброке обезбијеђене у оквиру програма бесплатне хране.
- Имали су дијареју и смјењивали су се у коришћењу тоалета. Укупно имамо 40 тоалета, тако да нису могли сви да их користе - рекла је директорка Џухартутик за BBC Индонезија.
Школа је након инцидента кући послала готово 1.200 ученика и 95 запослених, док је неколико особа превезено у болницу.
Џухартутик је рекла да ће трошкове лијечења сносити држава, као и да је локални дистрибутер хране дошао у школу како би "преузео одговорност".
Сумња на масовно тровање појавила се дан након што је 730 људи обољело послије конзумирања оброка из програма МБГ у исламском интернату у Сидоаржу, у провинцији Источна Јава, саопштио је локални здравствени званичник.
Једна од погођених особа, Рени, рекла је да је њено дијете након оброка прво осјетило вртоглавицу и мучнину, а потом добило стомачне тегобе.
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Некима од обољелих била је потребна болничка помоћ, док су поједини ученици до болнице превезени у инвалидским колицима јер нису били довољно снажни да ходају.
Стотине других људи ове недјеље пријавиле су симптоме за које се сумња да су повезани са храном из програма бесплатних оброка за ђаке, укључујући ученике из више школа у области Тана Тораја, у провинцији Јужни Сулавеси.
Родитељи и наставници рекли су новинарима да су међу оброцима пронашли пилетину слузаве текстуре, као и храну која је дјеловала недовољно термички обрађено и имала мирис рибе, преноси Глас Српске.
Локалне власти истражују узроке сумњивих случајева тровања, а узорци хране послати су на анализу како би се утврдило да ли је дошло до контаминације.
Директор Националне агенције за исхрану Индонезије рекао је да ће, уколико се утврди да је дошло до немара и да постоје елементи кривичног дјела, одговорни морати да сносе посљедице.
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