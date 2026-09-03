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Венс о Ирану: Све могућности су у оптицају

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03.09.2026 22:50

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Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном
Фото: Tanjug/Fabrice Coffrini/Keystone via AP

Све могућности су у оптицају кад је у питању Иран, изјавио је данас амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, додајући да неће бити преговора све док трају ирански напади на бродове у Ормуском мореузу.

Он је навео да опције укључују економски притисак, војни притисак, дипломатски притисак и "прикривен" притисак, преноси Ен-Би-Си њуз.

На питање када ће се рат завршити, Венс је рекао да то "треба питати Иранце".

- Када питате када ће се завршити, постављате ми питање попут тога када ће Иранци престати да пуцају на бродове? Мислим да је стварност да не знам одговор на то питање. Морали бисте да питате Иранце - рекао је Венс.

На питање новинара да прецизира хоће ли рат бити обустављен до одржавања међуизбора у Сједињеним Америчким Државама, Венс је избегао да одговори, рекавши да тај сукоб "не би назвао ратом".

- Не бих то назвао ратом. Тренутно нема активне пуцњаве - рекао је Венс.

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Тагови :

Иран

Џеј Ди Венс

Америка

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