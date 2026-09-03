Нетанјаху открио шта је главни приоритет Израела

- Убијеђен сам у нашу способност да једном заувијек уклонимо ову пријетњу, што значи да срушимо овај режим у Техерану. То је и даље централна мисија која стоји пред нама, али јој се приближавамо. Није лако, али није немогуће. Надомак је - рекао је он на састанку са министром одбране Израелом Кацом, начелником Генералштаба војске Ејалом Замиром и високим војним званичницима.

Према ријечима израелског премијера, Иран је данас слабији него икада раније и бори се за опстанак.

- Кажем нашим непријатељима - не петљајте се с нама. Ако сте ишта научили, не петљајте се с нама. Имамо снагу, одлучност и унутрашње јединство да вас савладамо, и то желим народу Израела у наредној години и годинама које долазе - нагласио је Нетанјаху поводом предстојећег празника Рош хашана, јеврејске Нове године, која ће ове године бити обиљежена од 11. до 13. септембра.