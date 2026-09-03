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У Румунији 58 особа заражених вирусом Западног Нила, троје умрло

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03.09.2026 17:22

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Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете
Фото: pexels/Saeed Saeed

У Румунији је од почетка јуна пријављено 58 случајева инфекције вирусом Западног Нила, а забиљежена су и три смртна случаја, саопштио је данас румунски Национални институт за јавно здравље.

особе су умрле, а ријеч је о старијим особама са пратећим обољењима. Највише заражених, 25, регистровано је у престоници Букурешту.

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Ради превенције инфекције, Институт је препоручио избјегавање изложености комарцима ношењем одеће дугих рукава и дугих панталона, употребом хемијских средстава за одбијање комараца, спречавањем уласка инсеката у кућу постављањем заштитних мрежа на прозоре, као и исушивањем бара у близини домаћинстава и уклањањем посуда са устајалом водом и кућног отпада.

(телеграф)

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Тагови :

Румунија

вирус Западног Нила

комарац

вирус

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