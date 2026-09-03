У Румунији 58 особа заражених вирусом Западног Нила, троје умрло

Аутор:АТВ редакција
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У Румунији је од почетка јуна пријављено 58 случајева инфекције вирусом Западног Нила, а забиљежена су и три смртна случаја, саопштио је данас румунски Национални институт за јавно здравље.
особе су умрле, а ријеч је о старијим особама са пратећим обољењима. Највише заражених, 25, регистровано је у престоници Букурешту.
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Ради превенције инфекције, Институт је препоручио избјегавање изложености комарцима ношењем одеће дугих рукава и дугих панталона, употребом хемијских средстава за одбијање комараца, спречавањем уласка инсеката у кућу постављањем заштитних мрежа на прозоре, као и исушивањем бара у близини домаћинстава и уклањањем посуда са устајалом водом и кућног отпада.
(телеграф)
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