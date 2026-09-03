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Чувени доктор упуцан испред Клинике за вантјелесну оплодњу: Нападач испалио 20 хитаца!

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03.09.2026 15:22

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Чувени доктор упуцан испред Клинике за вантјелесну оплодњу: Нападач испалио 20 хитаца!

Чувени украјински љекар, доктор Игор Иљин, директор Клинике за репродуктивну медицину, упуцан је јутрос испред те установе у Кијеву.

Према наводима, на познатог љекара испаљена је киша метака у близини болнице у Житомирској улици у Кијеву.

Непознати нападач је више од 20 пута пуцао на 71-годишњег мушкарца. Иако се прво вјеровало да је у питању бојева муниција, испоставило се да су у питању гумени меци. Шест пројектила га је погодило у главу, а 14 у тијело. Када је остао без муниције, нападач је почео да га удара ногама по глави. Љекар је пуком срећом преживио, али се налази у тешком стању.

Медији пишу да је др Игор Иљин прије 28 година основао Клинику за вантјелесну оплодњу испред које је упуцан. На њега је непознати нападач испалио хице око 10 часова ујутру, након чега је побјегао.

Вјерује се да је у питању био циљани напад.

Институт испред којег се догодио злочин представљају као „ЕКО клиника број 1 за лијечење женског и мушког стерилитета у Кијеву“, а услуге пружа од 1998. године, када га је основао управо Иљин, љекар акушер-гинеколог, репродуктолог и кандидат медицинских наука.

Према незваничним информацијама, нападач је пуцао на Иљина из непосредне близине, на око три метра од улаза у клинику.

За напад се сумњичи мушкарац који наизглед има између 35 и 40 година, кратке тамне косе, а претпоставља се да је забиљежен камерама за видео-надзор у близини мјеста на којем је љекар нападнут. На глави је имао качкет, а носио је ранац војног типа. Био је обучен у црно одијело, вјероватно спортску гардеробу, и патике.

До 14 часова нападач још није био ухапшен, а полиција је наставила специјалну операцију потраге за њим у Кијеву.

(Телеграф)

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Тагови :

Игор Иљин

Украјина

Убиство

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