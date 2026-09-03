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Трамп саопштио да се обим испоруке нафте кроз Ормуски мореуз вратио на ниво прије сукоба

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03.09.2026 13:56

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Обим испоруке нафте кроз Ормуски мореуз готово се вратио на ниво од прије почетка сукоба са Ираном, објавио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је на "Truth Social" објавио фотографију са текстом у којем се наводи да тренутно 18 милиона барела нафте дневно пролази кроз мореуз, уз подсјећање да је прије сукоба пролазило 20 милиона барела дневно.

"Ормуски обим нафте се вратио!", написао је Трамп.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Нафта

Ормуски мореуз

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