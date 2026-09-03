Трамп саопштио да се обим испоруке нафте кроз Ормуски мореуз вратио на ниво прије сукоба

Аутор:АТВ редакција
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Обим испоруке нафте кроз Ормуски мореуз готово се вратио на ниво од прије почетка сукоба са Ираном, објавио је предсједник САД Доналд Трамп.
Он је на "Truth Social" објавио фотографију са текстом у којем се наводи да тренутно 18 милиона барела нафте дневно пролази кроз мореуз, уз подсјећање да је прије сукоба пролазило 20 милиона барела дневно.
"Ормуски обим нафте се вратио!", написао је Трамп.
(Срна)
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