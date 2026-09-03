Logo

Спремите се з још један "паклен" дн: Ево какве нас температуре очекују

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 14:47

Коментари:

0
Особа пролази кроз водену измаглицу из система за расхлађивање током врелог љетњег дана, у сриједу, 19. августа 2026. године, у Токију.
Фото: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити углавном сунчано и температуру ваздуха до 35 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, источних смјерова, увече у скретању на југозападни, док ће на југу током јутра бити умјерена и појачана бура, која ће у наставку дана слабити, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од 11 до 16, на југу до 22, а максимална од 30 до 35 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност, док су слаби локални пљускови регистровани на југоистоку Херцеговине, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Главобоља

Здравље

Да ли тихи мождани удари могу изазвати деменцију? Ево како настаје болест

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 15, Калиновик, Мраковица, Хан Пијесак и Чемерно 25, Кнежево 26, Соколац 27, Гацко 28, Мркоњић Град и Сребреница 29, Зворник, Рибник, Фоча, Ливно и Сарајево 30, Србац, Шипово, Бихаћ, Бугојно, Сански Мост и Тузла 31, Бањалука, Нови Град, Рудо, Градачац, Јајце, Неум и Зеница 32, Бијељина, Билећа, Вишеград, Добој, Приједор и Требиње 33, а Мостар 37 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

vrućina

Временска прогноза

Република Српска

Временска прогноза за септембар

Вријеме данас

Коментари (0)

Прочитајте више

Главобоља је један од најчешћих здравствених проблема са којима се људи сусрећу у току живота. Може се јавити као благ осјећај нелагодности и притиска или као јак, пулсирајући бол који потпуно онеспособљава човјека за свакодневне активности.

Здравље

Да ли тихи мождани удари могу изазвати деменцију? Ево како настаје болест

1 ч

0
Вода ријека

Хроника

Из ријеке Уне извучено тијело жене: Увиђај у току

1 ч

0
Мигранти

Регион

Уз границу са БиХ хрватска полиција уочила још једну групу миграната

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српске жели јаку и моћну Србију

2 ч

0

Више из рубрике

Учионица

Друштво

Одгођен почетак наставе због високих температура: Ученици ће у клупе 14. септембра

2 ч

0
Стиже још јачи Ел Нињо: Наредна година ће бити натоплија година икада

Друштво

Стиже још јачи Ел Нињо: Наредна година ће бити натоплија година икада

3 ч

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 28 беба, ево гдје је било најрадосније

8 ч

0
vrućina sunce toplota

Друштво

Суши и врућинама се ставља тачка: Погледајте какав нас преокрет чека у Српској

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

16

10

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

16

09

Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

16

06

„Нема шансе!“ Вјеренику забранила ГТА 6 због виртуелне романсе

15

57

Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима