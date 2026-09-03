Спремите се з још један "паклен" дн: Ево какве нас температуре очекују

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити углавном сунчано и температуру ваздуха до 35 степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, источних смјерова, увече у скретању на југозападни, док ће на југу током јутра бити умјерена и појачана бура, која ће у наставку дана слабити, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од 11 до 16, на југу до 22, а максимална од 30 до 35 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност, док су слаби локални пљускови регистровани на југоистоку Херцеговине, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
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Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 15, Калиновик, Мраковица, Хан Пијесак и Чемерно 25, Кнежево 26, Соколац 27, Гацко 28, Мркоњић Град и Сребреница 29, Зворник, Рибник, Фоча, Ливно и Сарајево 30, Србац, Шипово, Бихаћ, Бугојно, Сански Мост и Тузла 31, Бањалука, Нови Град, Рудо, Градачац, Јајце, Неум и Зеница 32, Бијељина, Билећа, Вишеград, Добој, Приједор и Требиње 33, а Мостар 37 степени Целзијусових.
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