Додик: Српске жели јаку и моћну Србију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да и за Републику Српску и Србију предстоје важне одлуке али да ће бити лакше ако остану заједно и вјерује да ће политике које су данас остати доманинатне.
Додик је рекао да је овај форум доказ да се нешто успјело, те је захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу и истакао да су Српска и Србија дјеловале као један тим.
Истакао је како се иде на то да се уруши уставна позиција Републике Српске, наводећи да сада у Сарајеву постављају питање да ли Народна скупштина може да доноси оцјену одлука Предсједништва БиХ.
"То је задњи чин равлашћивања Републике Српске путем инструисаних судова и та борба се неће смањити", рекао је Додик.
Нагласио је и како је у овом тренутку тужено 73.000 грађана Републике Српске који помињу генерала Ратка Младића у објавама на друштвеним мрежама што говори о томе да Срби настављају да живе у горим условима него раније.
"Муслимани умјесто да прихвате руку помирења настоје да одиграју друго полувријеме... Ми у Републици Српској нисмо срећни са нашим положајем, чекају нас важне и тешке одлуке, избори у Србији и Републици Српској", рекао је Додик.
Нагласио је да српски народ не види своју будућност у БиХ, гдје је прогањан и сматра да ће се то вјероватно наставити. Према његовим ријечима, успјели су да преко Суда у Хагу наметну одређену причу о истинама док чињенице не пролазе јер их нико не жели да чује. Он је истакао значај Декларације са Свесрпског сабора, те указао како се покушало забранити прослвљање 9. јануара, али да то неће успјети и навео је да се тако зове и ауто-пут у Српкој. Такође, наводећи да је дуго година на политичкој сцени, Додик је истакао да простор за сарадњу са Србијом није био отворен као за вријеме Вучића, да су несумњиво била отворена та врата, без настојања да се каже "морате тако".
Додик је рекао да Република Српска жели јаку и моћну Србију, али да он мисли да дешавања у протекле двије године у Србији направили застој на економском, а највише на међународном политичком плану.
"Свједок сам позиције Србије која је потпуно била рехабилитована и ојачана на међународном плану, Србије која је снажна, на коју се чекало да нешто каже на међународним форумима и онда је једног дана почело да се прича само о томе шта се дешава у Србији", рекао је он.
Додик је истакао да у времену које долази види већи степен интеграције и да то није на штету било кога.
"Мислим да морамо одустати од неких заблуда, немамо потребе да се било коме и за било шта оправдавамо, не чинимо никакво зло. Морамо поново да ставимо историјске теме на дневни ред, поготово теме распада бивше Југославије. Мислим да су муслимани и други, либерали на Западу, успјели да нам наметну антисрпске одлуке у Хагу и одређене приче о истинама. И не пролазимо са чињеницама још увијек, јер нико не жели да слуша чињенице", рекао је он, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
25
16
10
16
09
16
06
Тренутно на програму