Српски повратник претучен, на његовог сина пуцано: Јовић тражи хитну реакцију институција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вршилац дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Слађан Јовић је најоштрије осудио напад на српског повратника иницијала А. Ш. и његовог сина Б. Ш. у сарајевској општини Вогошћа.
Посебно је поражавајуће што је ријеч о старијој популацији и што се ради о једном од посљедњих српских повратника у тој општини.
Јовић је рекао да је овај немили догађај редакцији више новинских кућа пријавила породица оштећених, што потврђује чињеницу да се овакви случајеви на територији Федерације и даље покушавају минимизирати и сакрити од јавности.
Такође је додао да је старац крвнички претучен након чега је добио мождани удар, а на сина је пуцано те да је МУП КС навео да се ради о покушају пљачке и лакшим тјелесним повредама.
„Питамо се како да наши малобројни повратници наставе живјети на својим огњиштима када се мало-мало дешавају напади и на њих и на њихову имовину тешко обновљену и да ли требају бити у сталноме страху. Да ли ће ФМУП икада санкционисати нападаче на Србе или ће наставити са заташкавањем истих“, додао је Јовић и апеловао на све надлежне институције да ово не постане још један нерасвијетљен случај у низу и да се врати мир и повјерење међу људе.
О српским повратницима на територији Федерације највише воде бригу институције Републике Српске, што је још један доказ немара према њима од стране федералних институција без обзира на законску обавезу коју имају.
„Докле год се не буду испуњавале обавезе које су прописане Дејтонским мировним споразумом, а тичу се избјеглица, расељених лица и повратника, дотле ћемо бити свједоци оваквих ситуација“, рекао је Јовић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Најновије
Најчитаније
16
38
16
25
16
10
16
09
16
06
Тренутно на програму