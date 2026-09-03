Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за сутра (петак, 4. 9. 2026. године), у 08.00 часова, 25. сједницу Владе Републике Српске.
Сједница је сазвана са сљедећим приједлогом дневног реда:
1. Усвајање: 1) Записника са 24. сједнице Владе Републике Српске одржане 27. августа 2026. године и 2) Записника са 20. телефонске сједнице Владе Републике Српске одржане 2. септембра 2026. године
2. Разматрање Приједлога уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма
3. Разматрање Информације о приоритетном капиталном пројекту „Изградња градског трга са спомен обиљежјем и парком у општини Челинац, прва фаза радова“, са Приједлогом закључка
4. Разматрање Информације о потреби реализације пројекта превенције и раног откривања злоупотребе опојних дрога у школској популацији Републике Српске, са Приједлогом закључка
5. Разматрање Информације о захтјеву ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ за додјелу средстава за улагање у повећање вриједности нефинансијске имовине, са Приједлогом закључка
6. Разматрање Информације о раду и финансирању представништава Републике Српске у иностранству у периоду од 1.1. до 30.6.2026. године са Приједлогом закључка и Приједлогом одлуке
7. Разматрање Информација о покретању процедуре за кредитно задужење за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута на Коридору Vc, кроз Републику Српску, од петље Јоховац до Вукосавља, са Приједлогом закључка
8. Разматрање Информације о иницијативи Независног синдиката радника Радио-телевизије Републике Српске о повећању личних примања радника запослених у Радио-телевизији Републике Српске
9. Разматрање Информације о захтјеву управљача Строгог природног резервата „Прашума Јањ“, са Приједлогом закључка
10. Разматрање Информације о наставку реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима у дијелу подршка мјерама енергетске ефикасности, са Приједлогом закључка
11. Разматрање Информације о донацији брашна из интервентних набавки Црвеном крсту Републике Српске, са Приједлогом закључка
12. Разматрање Информација о садржају Уговора о продаји акција у привредном друштву „Орао“ а.д. Бијељина, са приједлогом закључка
13. Разматрање Информације о спровођењу Јавног позива за додјелу подстицаја за улагања у 2026. години, са Приједлогом закључка и Приједлогом одлуке
14. Разматрање Информације о утрошку средстава дозначених ЈП Радио Телевизија Републике Српске и „СРНА“ а.д. Бијељина, са Приједлогом закључка
15. Разматрање Информације о престанку важења „Протокола о сарадњи у процесу прихвата и привременог смјештаја реадмисираних држављана Босне и Херцеговине у стању потребе у установе социјалне заштите“, са Приједлогом закључка
16. Разматрање Информације о реализацији капиталних пројеката Републичке управе цивилне заштите Републике Српске из Програма јавних инвестиција са Приједлогом закључка
17. Разматрање Анализе оптерећености привреде и становништва пореским и непореским давањима у 2025. години, са Приједлогом закључка,
18. Разматрање Извјештаја о броју и исходу примљених пријава и поступака за заштиту лица која пријављују корупцију и о броју кривичних дјела са елементима корупције за 2025. годину са Приједлогом закључка
19. Разматрање Допуне Годишњег програма рада и финансијског плана ЈУ Меморијални центар Републике Српске за 2026. годину, са Приједлогом одлуке
20. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству правде
21. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутаршњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне самоуправе
22. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству породице, омладине и спорта.
23. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу
24. Разматрање Приједлога одлуке о оснивању Савјета за здравље
25. Разматрање Приједлога одлуке о висини и начину плаћања годишње накнаде за коришћење ловног фонда
26. Разматрање Приједлога одлуке о проглашењу Парка природе „Велики Столац“
27. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса пута као јавног добра у општој употреби површине 5 m2, на подручју општине Рогатица
28. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине на непокретности у својини Републике Српске на подручју општине Вишеград површине 3298 m2 у својину општине Вишеград
29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Болница Градишка
30. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава за период 1.1. – 30. 9.2026. године, са позиције Текући грант за рад Удружења „Дванаест беба“ Приједор, у износу од 20.000,00 КМ
31. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава за период 1. 1.-30. 9. 2026. године, са позиције Текући грантови Каритасу у Републици Српској, у износу од 30.000 КМ
32. Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о организовању Пензијског плана Владе Републике Српске
33. Разматрање Приједлога рјешења о додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у продуженом року привредном друштву ДОО „Вивагро“ Србац
34. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за изградњу спортско – туристичког комплекса на Зворничком језеру
35. Разматрање Приједлога рјешења о укидању сагласности привредном друштву „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале - у стечају за обављање производње наоружања и војне опреме
36. Разматрање Приједлога рјешења о именовању представника Републике Српске у састав Делегације Босне и Херцеговине за вођење преговора између БиХ и Европске уније о кориштењу мобилних услуга без плаћања додатних накнада
37. Разматрање Приједлога рјешења о именовању Интерресорног тијела Владе Републике Српске за подршку лицима са инвалидитетом
38. Разматрање Приједлога рјешења о разрјешењу члана Управног одбора Пројекта развој сеоског предузетништва и пољопривреде
39. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, Остали капитални грантови у земљи, у износу од 30.000,00 КМ
40. Разматрање Приједлога рјешења о проширењу оперативног буџета у оквиру законског буџета Републике Српске за 2026. годину за Основне школе за период 1.1. до 30.9.2026. године у укупном износу од 10.739.794,00 КМ
41. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Министарства просвјете и културе за период 1.1 – 30.9.2026. године, у укупном износу од 2.000,00 КМ
42. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 30.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере за финансијску помоћ Српској православној црквенoj општини Топлице, Бања Лука
43. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Републичког секретаријата за расељена лица и миграције за период од 1.1 – 30.9.2026. године, у износу од 2.200,00 КМ
44. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између институција правосуђа за период 1.1.- 30.9.2026. године у укупном износу од 73.059,92 КМ
45. Разматрање: 1) Приједлога рјешења којима се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода,постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак дозвољава ступање у посјед дјела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Власеница бр. 21.04/473-529/26; 21.04/473-530/26; 21.04/473-532/26; 21.04/473-533/26; 21.04/473-534/26; 21.04/473-535/26; 21.04/473-536/26; 21.04/473-537/26; 21.04/473-538/26; 21.04/473-539/26; 21.04/473-569/26; 21.04/473-570/26; 21.04/473-571/26;) 2) Разматрање Приједлога Допунског рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода,постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак дозвољава ступање у посјед дјела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Власеница бр.
46. Разматрање Приједлога Мишљења на Иницијативу Жељка Шмитрана и Стефана Мачкића бр. У-47/26 и У-58/26 за оцјену уставности члана 2. Закона о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 25/26)
47. КАДРОВСКА ПИТАЊА
48. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
49. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава за исплату једнократне новчане помоћи ученицима основних и средњих школа у Републици Српској
50. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава за исплату једнократне новчане помоћи редовним студентима у Републици Српској
51. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допунама Одлуке о утврђивању програма/пројеката од јавног интереса за Републику Српску (Службени гласник Републике Српске 80/26)
52. ТЕКУЋА ПИТАЊА
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
45 мин0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
16
40
16
38
16
25
16
10
16
09
Тренутно на програму