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Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

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03.09.2026 16:09

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Предсједник Владе Републике Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за сутра (петак, 4. 9. 2026. године), у 08.00 часова, 25. сједницу Владе Републике Српске.

Сједница је сазвана са сљедећим приједлогом дневног реда:

1. Усвајање: 1) Записника са 24. сједнице Владе Републике Српске одржане 27. августа 2026. године и 2) Записника са 20. телефонске сједнице Владе Републике Српске одржане 2. септембра 2026. године

2. Разматрање Приједлога уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма

3. Разматрање Информације о приоритетном капиталном пројекту „Изградња градског трга са спомен обиљежјем и парком у општини Челинац, прва фаза радова“, са Приједлогом закључка

4. Разматрање Информације о потреби реализације пројекта превенције и раног откривања злоупотребе опојних дрога у школској популацији Републике Српске, са Приједлогом закључка

5. Разматрање Информације о захтјеву ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ за додјелу средстава за улагање у повећање вриједности нефинансијске имовине, са Приједлогом закључка

6. Разматрање Информације о раду и финансирању представништава Републике Српске у иностранству у периоду од 1.1. до 30.6.2026. године са Приједлогом закључка и Приједлогом одлуке

7. Разматрање Информација о покретању процедуре за кредитно задужење за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута на Коридору Vc, кроз Републику Српску, од петље Јоховац до Вукосавља, са Приједлогом закључка

8. Разматрање Информације о иницијативи Независног синдиката радника Радио-телевизије Републике Српске о повећању личних примања радника запослених у Радио-телевизији Републике Српске

9. Разматрање Информације о захтјеву управљача Строгог природног резервата „Прашума Јањ“, са Приједлогом закључка

10. Разматрање Информације о наставку реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима у дијелу подршка мјерама енергетске ефикасности, са Приједлогом закључка

11. Разматрање Информације о донацији брашна из интервентних набавки Црвеном крсту Републике Српске, са Приједлогом закључка

12. Разматрање Информација о садржају Уговора о продаји акција у привредном друштву „Орао“ а.д. Бијељина, са приједлогом закључка

13. Разматрање Информације о спровођењу Јавног позива за додјелу подстицаја за улагања у 2026. години, са Приједлогом закључка и Приједлогом одлуке

14. Разматрање Информације о утрошку средстава дозначених ЈП Радио Телевизија Републике Српске и „СРНА“ а.д. Бијељина, са Приједлогом закључка

15. Разматрање Информације о престанку важења „Протокола о сарадњи у процесу прихвата и привременог смјештаја реадмисираних држављана Босне и Херцеговине у стању потребе у установе социјалне заштите“, са Приједлогом закључка

16. Разматрање Информације о реализацији капиталних пројеката Републичке управе цивилне заштите Републике Српске из Програма јавних инвестиција са Приједлогом закључка

17. Разматрање Анализе оптерећености привреде и становништва пореским и непореским давањима у 2025. години, са Приједлогом закључка,

18. Разматрање Извјештаја о броју и исходу примљених пријава и поступака за заштиту лица која пријављују корупцију и о броју кривичних дјела са елементима корупције за 2025. годину са Приједлогом закључка

19. Разматрање Допуне Годишњег програма рада и финансијског плана ЈУ Меморијални центар Републике Српске за 2026. годину, са Приједлогом одлуке

20. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству правде

21. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутаршњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне самоуправе

22. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству породице, омладине и спорта.

23. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу

24. Разматрање Приједлога одлуке о оснивању Савјета за здравље

25. Разматрање Приједлога одлуке о висини и начину плаћања годишње накнаде за коришћење ловног фонда

26. Разматрање Приједлога одлуке о проглашењу Парка природе „Велики Столац“

27. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса пута као јавног добра у општој употреби површине 5 m2, на подручју општине Рогатица

28. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине на непокретности у својини Републике Српске на подручју општине Вишеград површине 3298 m2 у својину општине Вишеград

29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Болница Градишка

30. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава за период 1.1. – 30. 9.2026. године, са позиције Текући грант за рад Удружења „Дванаест беба“ Приједор, у износу од 20.000,00 КМ

31. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава за период 1. 1.-30. 9. 2026. године, са позиције Текући грантови Каритасу у Републици Српској, у износу од 30.000 КМ

32. Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о организовању Пензијског плана Владе Републике Српске

33. Разматрање Приједлога рјешења о додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у продуженом року привредном друштву ДОО „Вивагро“ Србац

34. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за изградњу спортско – туристичког комплекса на Зворничком језеру

35. Разматрање Приједлога рјешења о укидању сагласности привредном друштву „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале - у стечају за обављање производње наоружања и војне опреме

36. Разматрање Приједлога рјешења о именовању представника Републике Српске у састав Делегације Босне и Херцеговине за вођење преговора између БиХ и Европске уније о кориштењу мобилних услуга без плаћања додатних накнада

37. Разматрање Приједлога рјешења о именовању Интерресорног тијела Владе Републике Српске за подршку лицима са инвалидитетом

38. Разматрање Приједлога рјешења о разрјешењу члана Управног одбора Пројекта развој сеоског предузетништва и пољопривреде

39. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, Остали капитални грантови у земљи, у износу од 30.000,00 КМ

40. Разматрање Приједлога рјешења о проширењу оперативног буџета у оквиру законског буџета Републике Српске за 2026. годину за Основне школе за период 1.1. до 30.9.2026. године у укупном износу од 10.739.794,00 КМ

41. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Министарства просвјете и културе за период 1.1 – 30.9.2026. године, у укупном износу од 2.000,00 КМ

42. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 30.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере за финансијску помоћ Српској православној црквенoj општини Топлице, Бања Лука

43. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Републичког секретаријата за расељена лица и миграције за период од 1.1 – 30.9.2026. године, у износу од 2.200,00 КМ

44. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између институција правосуђа за период 1.1.- 30.9.2026. године у укупном износу од 73.059,92 КМ

45. Разматрање: 1) Приједлога рјешења којима се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода,постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак дозвољава ступање у посјед дјела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Власеница бр. 21.04/473-529/26; 21.04/473-530/26; 21.04/473-532/26; 21.04/473-533/26; 21.04/473-534/26; 21.04/473-535/26; 21.04/473-536/26; 21.04/473-537/26; 21.04/473-538/26; 21.04/473-539/26; 21.04/473-569/26; 21.04/473-570/26; 21.04/473-571/26;) 2) Разматрање Приједлога Допунског рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода,постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак дозвољава ступање у посјед дјела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Власеница бр.

46. Разматрање Приједлога Мишљења на Иницијативу Жељка Шмитрана и Стефана Мачкића бр. У-47/26 и У-58/26 за оцјену уставности члана 2. Закона о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 25/26)

47. КАДРОВСКА ПИТАЊА

48. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

49. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава за исплату једнократне новчане помоћи ученицима основних и средњих школа у Републици Српској

50. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава за исплату једнократне новчане помоћи редовним студентима у Републици Српској

51. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допунама Одлуке о утврђивању програма/пројеката од јавног интереса за Републику Српску (Службени гласник Републике Српске 80/26)

52. ТЕКУЋА ПИТАЊА

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Тагови :

Саво Минић

сједница

Влада Републике Српске

Дневни ред сједнице

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