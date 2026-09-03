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Минић предсједавао сједницом Савјета за развој Републике Српске

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03.09.2026 15:06

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Савјет за развој Републике Српске одржао је данас, у сједишту Владе Републике Српске, другу сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Фото: Ustupljena fotografija

Савјет за развој Републике Српске одржао је данас, у сједишту Владе Републике Српске, другу сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

На сједници су разматране кључне препоруке, мјере и иницијативе за унапређење развоја Републике Српске, које су идентификоване кроз досадашњи рад Савјета и издвојене као приоритетне.

Чланови Савјета размијенили су мишљења и идеје о предложеним мјерама и усагласили се да ће у наредном периоду бити додатно конкретизовани приоритетни правци развоја.

Савјет за развој је од 19. марта до 3. јула ове године организовао 16 округлих столова, на којима је учествовало више од 400 представника републичких институција, локалних заједница, пословне и академске заједнице, невладиног сектора, младих и других релевантних организација и удружења.

На округлим столовима предложене су мјере и иницијативе из различитих области, које су разматране на данашњој сједници Савјета, саопштено је након сједнице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Савјет за развој Републике Српске

Саво Минић

Влада Републике Српске

Република Српска

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