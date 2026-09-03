Logo

У току састанак Карана и делегације Српске са делегацијом Израела

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 16:41

Коментари:

6
Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.
Фото: ATV

Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.

Састанку у Палати Републике присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, као и министри у Влади Српске.

Галит Пелег

Република Српска

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

Након састанка, биће уприличена свечана додјела одликовања министру Чиклију и амбасадорки Пелег, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Милорад Додик

Ненад Стевандић

Ана Тришић Бабић

Саво Минић

Галит Пелег

Коментари (6)

Више из рубрике

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

Авион са тијелом генерала Ратка Младића полетио ка Београду

3 ч

0
в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Република Српска

Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

3 ч

0
Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

Република Српска

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

4 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

4 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

"Adria Sports Conference" у знаку хуманости: За Рељу и Софију прикупљено 10.000 КМ

20

09

ЕУ мијења правила за пакете из онлајн трговине, стиже и нова накнада

19

54

У Приједору одржан 5. Међународни сајам "ЕКСПО Приједор 2026"

19

51

Више од 500.000 КМ за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама

19

39

Чека нас ново поскупљење горива?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима