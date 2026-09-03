У току састанак Карана и делегације Српске са делегацијом Израела

Аутор:АТВ редакција
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Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.
Састанку у Палати Републике присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик, као и министри у Влади Српске.
Република Српска
Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике
Након састанка, биће уприличена свечана додјела одликовања министру Чиклију и амбасадорки Пелег, преноси Срна.
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