Делегација Израела: "Српска пружила подршку у најтежем тренутку"

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска и Израел наставиће сарадњу и у будућности, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран, након одликовања израелске делегације.
"Велика ми је част што сам уручио одликовања људима коју су заслужни за добре односе Републике Српске и Израела. Развијамо односе и међусобно се разумијемо. Постигли смо и велике резултате", поручио је предсједник Републике Српске, Синиша Каран.
Каран је подсјетио да је над јеврејским народом почињен геноцид у Другом свјетском рату, а над српским геноцид, нагласивши да је то документовано.
Министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихај Шикли рекао је да му је велико задовољство што је данас у Српској, међу пријатељима.
"Ово је наш трећи састанак. Два пута смо се састали у Израелу. Велика ми је привилегија што сам са вама данас. Након 7. октобра видио сам да је Палата Републике била обасјана нашом заставом. Ви сте нам дали подршку у нашем најтежем тренутку", рекао је Шикли.
Амбасадорка Галит Пелег рекла је да одликовање представља велику част и задовољство да на овај начин заврши свој десетогодишњи мандат.
"Републику Српску носим у срцу и увијек ћу се овдје осјећати као код куће", рекла је Пелег.
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