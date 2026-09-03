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Авион у ком је тијело генерала Младића слетио у Београд

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03.09.2026 17:56

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Авион у ком је тијело генерала Младића слетио у Београд
Фото: Screenshot / Informer TV

Авион Владе Србије са тијелом генерала Ратка Младића слетио је око 17.50 часова на београдски аеродром “Никола Тесла”.

У авиону којим је из Хага допремљено тијело генерала Младића су син генерала Младића, Дарко Младић, унука Анастасија, министар правде Ненад Вујић и два ратна саборца генерала Младића.

Ратко Младић, некадашњи командант Војске Републике Српске преминуо је 27. августа док је био у притвору Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу, гдје је издржавао казну доживотног затвора.

Прије смрти је имао више можданих удара, а Младићева породица и адвокати више пута су тражили од Механизма да му буде дозвољено лијечење у Србији, али су ти захтјеви одбијени.

Република Србија је такође упутила више дописа Механизму да размотри захтјев за превремено пуштање Младића из хуманитарних разлога, али је Механизам одбио све те захтјеве.

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Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

Београд

Србија

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