Авион у ком је тијело генерала Младића слетио у Београд

Аутор:АТВ редакција
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Авион Владе Србије са тијелом генерала Ратка Младића слетио је око 17.50 часова на београдски аеродром “Никола Тесла”.
У авиону којим је из Хага допремљено тијело генерала Младића су син генерала Младића, Дарко Младић, унука Анастасија, министар правде Ненад Вујић и два ратна саборца генерала Младића.
Ратко Младић, некадашњи командант Војске Републике Српске преминуо је 27. августа док је био у притвору Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу, гдје је издржавао казну доживотног затвора.
Прије смрти је имао више можданих удара, а Младићева породица и адвокати више пута су тражили од Механизма да му буде дозвољено лијечење у Србији, али су ти захтјеви одбијени.
Република Србија је такође упутила више дописа Механизму да размотри захтјев за превремено пуштање Младића из хуманитарних разлога, али је Механизам одбио све те захтјеве.
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