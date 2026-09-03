Logo

Каран уручио одликовања министру Шиклију и амбасадорки Пелег

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 17:04

Коментари:

0
Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран одликовао је Орденом заставе Републике Српске са златним вијенцем израелског министра за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихаја Шиклија и амбасадорку Израела у БиХ Галит Пелег.

Делегације Српске и Израела

"Велика ми је част што сам уручио одликовања људима коју су заслужни за добре односе Републике Српске и Израела. Развијамо односе и међусобно се разумијемо", навео је предсједник Републике Српске, Синиша Каран.

Навео је да су Српска и Израел створили нове прилике за сарадњу.

Претходно је предсједник и делегација Српске одржала састанак са делегацијом Израела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Галит Пелег

Република Српска

Израел

посјета

одликовање

Коментари (0)

Прочитајте више

Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.

Република Српска

У току састанак Карана и делегације Српске са делегацијом Израела

3 ч

6
Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

Република Српска

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

4 ч

0

Више из рубрике

Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.

Република Српска

У току састанак Карана и делегације Српске са делегацијом Израела

3 ч

6
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

Авион са тијелом генерала Ратка Младића полетио ка Београду

3 ч

0
в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Република Српска

Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

3 ч

0
Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

Република Српска

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

"Adria Sports Conference powered by Mozzart" у знаку хуманости: За Рељу и Софију прикупљено 10.000 КМ

20

09

ЕУ мијења правила за пакете из онлајн трговине, стиже и нова накнада

19

54

У Приједору одржан 5. Међународни сајам "ЕКСПО Приједор 2026"

19

51

Више од 500.000 КМ за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама

19

39

Чека нас ново поскупљење горива?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима