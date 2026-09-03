Каран уручио одликовања министру Шиклију и амбасадорки Пелег

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран одликовао је Орденом заставе Републике Српске са златним вијенцем израелског министра за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихаја Шиклија и амбасадорку Израела у БиХ Галит Пелег.
"Велика ми је част што сам уручио одликовања људима коју су заслужни за добре односе Републике Српске и Израела. Развијамо односе и међусобно се разумијемо", навео је предсједник Републике Српске, Синиша Каран.
Навео је да су Српска и Израел створили нове прилике за сарадњу.
Претходно је предсједник и делегација Српске одржала састанак са делегацијом Израела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч6
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
54
19
51
19
39
Тренутно на програму