Mинић: Сарадња са Израелом израсла из дубоког разумијевања страдања наших народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да везе Републике Српске са Израелом почивају на заједничком сјећању, поштовању жртава и дубоком разумијевању страдања српског и јеврејског народа.
"Из тог разумијевања израсла је снажна сарадња која данас доноси конкретне резултате и отвара нове прилике за сарадњу Републике Српске и Израела", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Наше везе са Израелом почивају на заједничком сјећању, поштовању жртава и дубоком разумијевању страдања српског и јеврејског народа.— Саво Минић (@minic_savo) September 3, 2026
Из тог разумијевања израсла је снажна сарадња која данас доноси конкретне резултате и отвара нове прилике за сарадњу Републике Српске и Израела. pic.twitter.com/JB5JkicFtq
Минић је данас у Бањалуци присуствовао састанку највиших званичника Републике Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег.
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