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Mинић: Сарадња са Израелом израсла из дубоког разумијевања страдања наших народа

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03.09.2026 18:03

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Саво Минић
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да везе Републике Српске са Израелом почивају на заједничком сјећању, поштовању жртава и дубоком разумијевању страдања српског и јеврејског народа.

"Из тог разумијевања израсла је снажна сарадња која данас доноси конкретне резултате и отвара нове прилике за сарадњу Републике Српске и Израела", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Минић је данас у Бањалуци присуствовао састанку највиших званичника Републике Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Израел

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