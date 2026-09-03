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Српска богатија за 28 беба, ево гдје је било најрадосније

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03.09.2026 07:51

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 14 дјевојчица и 14 дјечака, речено је у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, седам у Добоју, по три у Приједору и Градишци, а по двије у Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу.

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и три дјечака, у Добоју четири дјечака и три дјевојчице, у Приједору и Градишци по два дјечака и по једна дјевојчица, у Источном Сарајеву двије дјевојчице, у Фочи два дјечака, а у Невесињу дјечак и дјевојчица.

Порода није било у Зворнику, Бијељини и Требињу.

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Тагови :

породилиште

бебе

беба

рођене бебе

Република Српска

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