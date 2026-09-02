Јанковић: Дионица Србац-Дервента завршена шест мјесеци прије рока

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић изјавио је данас да је дионица магистралног пута Србац-Дервента, дуга 41,4 километра, завршена шест мјесеци прије уговореног рока.
"Данас смо, као што смо и најавили прије два мјесеца, пустили у саобраћај дионицу магистралног пута Србац-Дервента, која је завршена у рекордном року, шест мјесеци прије него је било планирано", рекао је Јанковић на свечаности у Српцу поводом завршетка радова.
Он је навео да је ријеч о модерној саобраћајници просјечне ширине од седам до 7,5 метара на којој је извршена рехабилитација и реконструкција, уз озбиљне грађевинске захвате.
"Вриједност инвестиције је нешто већа од 30 милиона КМ, а уз капацитете Јавног предузећа `Путеви Републике Српске` и значајну помоћ Владе Републике Српске успјели смо ово да урадимо", истакао је Јанковић.
Он је нагласио да завршетак ове дионице представља само један од инфраструктурних пројеката који су реализовани или су у току на подручју ове регије.
"Радимо и дионицу магистралног пута од Српца према Лакташима. За неколико дана почећемо и изградњу кружног тока у самом Српцу", навео је Јанковић.
Према његовим ријечима, извођач радова тренутно припрема пројектну документацију за почетак изградње на кружног тока, док се припрема и почетак радова на дионици магистралног пута од Дервенте према Шешлијама.
"Врло брзо ће почети и ти радови и та инвестиција", најавио је Јанковић.
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