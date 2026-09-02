Додик: Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија. Завршена рехабилитација магистралног пута Србац - Дервента je још један доказ да иза себе остављамо конкретне резултате - путеве, инфраструктуру и пројекте који остају народу, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Много тога смо урадили у Српцу и наставићемо да радимо јер људи овог краја то заслужују", поручио је Додик те додао:
Република Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија. Завршена рехабилитација магистралног пута Србац - Дервента je још један доказ да иза себе остављамо конкретне резултате - путеве, инфраструктуру и пројекте који остају народу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 2, 2026
Много тога смо урадили у… pic.twitter.com/9viEjZUVi3
"Овај путни правац важан је за Србац, Дервенту и Брод, као и за бољу повезаност са Градишком. Настављамо да повезујемо наше општине и градове и градимо Републику Српску".
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