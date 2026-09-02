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Додик: Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија

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02.09.2026 19:35

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Република Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија. Завршена рехабилитација магистралног пута Србац - Дервента je још један доказ да иза себе остављамо конкретне резултате - путеве, инфраструктуру и пројекте који остају народу.
Фото: X/Milorad Dodik

Република Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија. Завршена рехабилитација магистралног пута Србац - Дервента je још један доказ да иза себе остављамо конкретне резултате - путеве, инфраструктуру и пројекте који остају народу, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Много тога смо урадили у Српцу и наставићемо да радимо јер људи овог краја то заслужују", поручио је Додик те додао:

"Овај путни правац важан је за Србац, Дервенту и Брод, као и за бољу повезаност са Градишком. Настављамо да повезујемо наше општине и градове и градимо Републику Српску".

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

Србац

Дервента

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