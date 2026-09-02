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Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента

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02.09.2026 17:19

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Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
Фото: ATV

У Српцу је почела свечаност поводом завршетка радова на рехабилитацији дионице магистралног пута Србац - Дервента, укупне дужине 41,4 километра, којој присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорада Додика.

Свечаности присуствују и министар финансија Републике Српске Зора Видовић, вршилац дужности директора предузећа "Путеви Српске" Мирослав Јанковић, градоначелник Дервенте Игор Жунић и начелник општине Србац Млађан Драгосављевић.

Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
ATV

Присутни су и представници институција Републике Српске, представници Републике Српске у заједничким институцијама, као и представници политичког и јавног живота Српца и Дервенте.

Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента
ATV

Подијели:

Тагови :

Дервента

Милорад Додик

путеви

Коментари (3)

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