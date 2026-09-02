Завршена обнова магистралног пута Србац-Дервента

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У Српцу је почела свечаност поводом завршетка радова на рехабилитацији дионице магистралног пута Србац - Дервента, укупне дужине 41,4 километра, којој присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорада Додика.
Свечаности присуствују и министар финансија Републике Српске Зора Видовић, вршилац дужности директора предузећа "Путеви Српске" Мирослав Јанковић, градоначелник Дервенте Игор Жунић и начелник општине Србац Млађан Драгосављевић.
Присутни су и представници институција Републике Српске, представници Републике Српске у заједничким институцијама, као и представници политичког и јавног живота Српца и Дервенте.
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