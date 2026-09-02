Logo

Ово су најчешће сексуалне фантазије: Неке ће вас изненадити

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 17:55

Коментари:

1
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери
Фото: Pexel/ Vitaly Gariev

Сексуалне фантазије саставни су дио интимног живота многих људи. Оно о чему неко машта не мора, међутим, значити да би исту ствар заиста желио испробати.

Фантазије могу бити начин истраживања властитих жеља, емоција и осјећаја, а неке од њих много су чешће него што се обично мисли. Истраживања су показала да се међу најзаступљенијим налазе маштања о доминацији, сексу с другим особама, непознатим партнером, као и интимности на необичним мјестима.

Игра моћи

Једна од честих фантазија односи се на доминацију и препуштање контроле. Истраживања показују да многе жене маштају о томе да у интимном односу препусте контролу партнеру.

Такве фантазије не значе да је особа слаба или да партнер има већу моћ у свакодневном животу. За неке људе управо привремено препуштање контроле може бити узбудљиво и представљати начин да се ослободе свакодневног притиска.

Међу честим фантазијама је и интимни однос с особом истог спола. Такве мисли не морају аутоматски одређивати нечију сексуалну оријентацију. Фантазија може бити само начин истраживања властите сексуалности, али код неких људи може указивати и на стварну привлачност.

Велику пажњу привлаче и фантазије о сексу у троје. Истраживања показују да је ријеч о једној од најчешћих сексуалних маштарија. Некима је привлачна сама идеја да буду у центру пажње и да се осјећају пожељно.

Забрањено и непознато

Секс на јавном мјесту такођер се често појављује у сексуалним фантазијама. Привлачност може бити повезана с осјећајем узбуђења, спонтаности и ризика да неко буде откривен.

Многи људи маштају и о интимном односу с потпуним странцем. Непозната особа у фантазији представља анонимност, новину и слободу од свакодневних очекивања и обавеза.

С друге стране, у фантазијама се често појављују и особе које познајемо. То може бити неко с посла, комшија или друга особа из свакодневног живота. Таква фантазија не значи нужно да желимо однос с том особом. Привлачност може произаћи из новине, знатижеље или једноставно чињенице да је та особа дио нашег окружења.

Неки људи маштају и о комбиновању бола и задовољства. Такве фантазије могу укључивати различите облике игре моћи, али је у стварном животу најважније да све што партнери раде буде договорено и засновано на међусобном пристанку.

Међу најчешћим фантазијама је и интимност на романтичној или осамљеној локацији, попут плаже. Такво окружење може представљати бијег од свакодневних обавеза и прилику за потпуно опуштање.

Важно је запамтити да сексуална фантазија сама по себи не значи да особа жели одређени сценариј остварити. Маштање је једно, а стварни избор и понашање нешто сасвим друго.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Љубав

љубав и секс

Сексуални односи

Љубавна веза

Коментари (1)

Више из рубрике

Млада корача ка олтару у поплављеној цркви.

Љубав и секс

Вјенчали се у поплављеној цркви: Судбоносно ''да'' изговорили са водом до струка

6 ч

0
Љубав

Љубав и секс

Колико нам заиста треба да заволимо? Мушкарци су бржи на ријечима, ево шта каже наука

1 д

0
Svađa partneri

Љубав и секс

Флерт, лајк: Ево шта се све сматра микропреваром

1 д

0
Породила се Онлифанс звијезда која је имала однос са 1.000 мушкараца

Љубав и секс

Породила се Онлифанс звијезда која је имала однос са 1.000 мушкараца

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

20

04

Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима

19

57

Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

19

54

"Република Српска упркос притисцима реализује велике инвестиције"

19

41

Стигла је четкица за зубе вриједна 937 КМ, ево у чему је тајна

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима