Ово су најчешће сексуалне фантазије: Неке ће вас изненадити

Аутор:АТВ редакција
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Сексуалне фантазије саставни су дио интимног живота многих људи. Оно о чему неко машта не мора, међутим, значити да би исту ствар заиста желио испробати.
Фантазије могу бити начин истраживања властитих жеља, емоција и осјећаја, а неке од њих много су чешће него што се обично мисли. Истраживања су показала да се међу најзаступљенијим налазе маштања о доминацији, сексу с другим особама, непознатим партнером, као и интимности на необичним мјестима.
Једна од честих фантазија односи се на доминацију и препуштање контроле. Истраживања показују да многе жене маштају о томе да у интимном односу препусте контролу партнеру.
Такве фантазије не значе да је особа слаба или да партнер има већу моћ у свакодневном животу. За неке људе управо привремено препуштање контроле може бити узбудљиво и представљати начин да се ослободе свакодневног притиска.
Међу честим фантазијама је и интимни однос с особом истог спола. Такве мисли не морају аутоматски одређивати нечију сексуалну оријентацију. Фантазија може бити само начин истраживања властите сексуалности, али код неких људи може указивати и на стварну привлачност.
Велику пажњу привлаче и фантазије о сексу у троје. Истраживања показују да је ријеч о једној од најчешћих сексуалних маштарија. Некима је привлачна сама идеја да буду у центру пажње и да се осјећају пожељно.
Секс на јавном мјесту такођер се често појављује у сексуалним фантазијама. Привлачност може бити повезана с осјећајем узбуђења, спонтаности и ризика да неко буде откривен.
Многи људи маштају и о интимном односу с потпуним странцем. Непозната особа у фантазији представља анонимност, новину и слободу од свакодневних очекивања и обавеза.
С друге стране, у фантазијама се често појављују и особе које познајемо. То може бити неко с посла, комшија или друга особа из свакодневног живота. Таква фантазија не значи нужно да желимо однос с том особом. Привлачност може произаћи из новине, знатижеље или једноставно чињенице да је та особа дио нашег окружења.
Неки људи маштају и о комбиновању бола и задовољства. Такве фантазије могу укључивати различите облике игре моћи, али је у стварном животу најважније да све што партнери раде буде договорено и засновано на међусобном пристанку.
Међу најчешћим фантазијама је и интимност на романтичној или осамљеној локацији, попут плаже. Такво окружење може представљати бијег од свакодневних обавеза и прилику за потпуно опуштање.
Важно је запамтити да сексуална фантазија сама по себи не значи да особа жели одређени сценариј остварити. Маштање је једно, а стварни избор и понашање нешто сасвим друго.
(Аваз)
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