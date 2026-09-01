Флерт, лајк: Ево шта се све сматра микропреваром

Аутор:АТВ редакција
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Многи од нас су то урадили или се догодило нама, "лајковали" смо фотографију некоме коме не би требало или се предуго задржали у разговору који је био очигледно кокетирање.
Ове радње нису варање, нити показују да је неко имао жељу и намјеру да вара, али се у посљедње вријеме назива “микропреваром”.
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Микропревара је понашање које није озбиљно као невјерство, али само по себи ствара утисак да сте издали, изневјерили, преварили некога.
Таква дијела могу да узнемире другу страну, а њена осјећања су важна, зар не?
У микроварање спадају:
– флертовање или дијељење сексуалне енергије с неким
– “лајковање” и дијељење комплимената некоме поред провокативног садржаја који дијели на друштвеним мрежама
– одржавање емоционално интимне везе с бившим љубавима или флертовање с њима
– непостављање јасне границе с неким ко дјелује заинтересовано за вас или минимизирање и скривање статуса везе од њега/ње
– давање броја мобилног телефона некоме (ко има романтичне или сексуалне намјере)
– придруживање сајту за упознавање
Друштво
Радови успоравају саобраћај на више дионица
– трошење новца на другу особу
– причање негативних ствари о вези, нарочито некоме за кога сте заинтересовани
– одржавање сталне комуникације с неким, држање те комуникације дјелимично или потпуно у тајности
– тражење утјехе и везе с неким док у вашој вези постоји напетост.
Ипак, оно што се сматра микроварањем неки људи не виде тако, па им чак није ни смислено да некога то може да повриједи.
Лори Крет, лиценцирана терапеуткиња и суоснивачица Института за односе “Аспен”, каже за Масхабле да је тешко направити јасну листу понашања које се универзално сматрају микроварањем.
Сваки пар, наиме, има своје дефинитиције прељубе и где се повлаче црвене линије.
Емоционална интимност, флертовање и тајновитост, који су укључени у микроварање, могу временом да наруше везу, повјерење у њој и осјећај сигурности.
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– Посвећене везе захтјевају досљедан напор, а усмјеравање нечије емоционалне и сексуалне енергије на људе и односе изван партнера значи да дозвољавате да интимност ваше везе стагнира – упозорава Лори Крет.
Наравно, то не значи да не треба да имате блиске односе с пријатељима и породицом. Заправо, то је апсолутно неопходно!
– Међутим, флертовање, “секстинг” или ручак с колегом не само што ће за вашег партнера да дјелује као издаја него ће вам одвратити пажњу од улагања енергије у стварање везе коју заиста желите – наглашава она.
(glossy.espreso)
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