МУП упозорава: Грађани опрез, појавиле се лажне новчанице

Аутор:АТВ редакција
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Грађани који плаћају или примају еуре требали би додатно обратити пажњу на новчанице које им долазе у руке.
Министарство унутрашњих послова Средњобосанског кантона упозорило је да је у посљедње вријеме на подручју овог кантона забиљежено више случајева стављања у оптицај кривотворених новчаница евра.
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Посебну пажњу привлачи чињеница да нису све пронађене кривотворине једнако лако уочљиве. Према информацијама МУП-а СБК, на појединим лажним новчаницама јасно се може видјети натпис "Copy", док друге изгледом веома вјерно опонашају оригиналне евре.
Управо због тога полиција позива грађане да новац не преузимају рутински, посебно када је ријеч о плаћању готовином и већем броју новчаница.
Упозорење се нарочито односи на трговце, угоститеље, запослене на бензинским пумпама и друге раднике који током дана примају велики број готовинских уплата и због гужве често немају много времена за детаљну провјеру сваке новчанице.
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Из полиције савјетују да се приликом примања евра обрати пажња на изглед новчанице и текстуру папира, али и сигурносна обиљежја, серијске бројеве и друге ознаке које могу помоћи при утврђивању аутентичности.
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