Logo

Радови успоравају саобраћај на више дионица

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.09.2026 08:18

Коментари:

0
Бањалука саобраћај колапс гужва затворена саобраћајница кружни ток раскрсница
Фото: RTRS

Саобраћај се јутрос одвија несметано, изузетак су дионице на којима се изводе радови, а возачима се савјетује додатни опрез због почетка нове школске године, посебно у зонама школа, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза (АМС) Српске.

а укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.

клима аутомобил

Ауто-мото

Тражите мали ауто који се не квари: Ових девет модела су најбољи

Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.

Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија – Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од девет до 12 часова и трају од 10 до 15 минута.

Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од седам до 17 часова.

Непал поплава

Свијет

Број жртава катастрофалних поплава у Непалу прешао 1.000

Измијене су због радова на магисралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.

Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.

На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.

У току је обнова магистралног пута, познатог као “брза цеста” Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па апелујемо на возаче на стрпљење.

Убијени у стрељани у Црној Гори

Регион

Објављене фотографије мушкараца убијених у стрељани

Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.

Лидл

Економија

Када се отвара први Лидл у БиХ?

У ФБиХ обустава је за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје, гдје се изводе радови, а возила се преусмјеравају алтернативним правцем преко Мркоњић Града.

Због наставка изградње поддионице аутопута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут. Из истог разлога

Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На ауто-путу Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила изнад дозвољене масе саобраћај и даље обустављен.

На магистралном путу Сарајево-Лапишница, због постављања расвјете у тунелу Вратник сваког радног дана од седам до 16 часова саобраћај се одвија успорено, једном траком.

Црна кафа

Здравље

Ако пијете кафу на празан стомак, ове сигнале не смијете игнорисати

У току су радови на магистралном путу Бугојно-Нови Травник на Ростову, због чега се сваким радним даном од седам до 16.30 часова саобраћај одвија успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.

Када је ријеч о граничним прелазима, јутрос нема дужих задржавања, а из АМС-а су напоменули да је до краја септембра у функцији прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

саобраћај

радови

Коментари (0)

Више из рубрике

Почиње нова школска година за више од 113.000 ђака

Друштво

Почиње нова школска година за више од 113.000 ђака

4 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Славимо Светог Андреја Стратилата: Ово морате урадити за здравље

4 ч

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Ништа од освјежења, септембар ће да личи на август и јул

12 ч

0
Суша донијела нешто добро, крушка преживјела болест

Друштво

Суша донијела нешто добро, крушка преживјела болест

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

31

Тадић: Мржња политичког Сарајева према Србима и Српској је за лијечење

11

26

Град у Српској даје једнократну помоћ пензионерима

11

18

Новак Ђоковић се наљутио на оца Срђана због једне реченице

11

18

Правда након 30 година: Бивши шеф банде проглашен кривим за убиство Тупака

11

13

Лагала да њен син има рак, па прикупила 358.000 евра донација: И дјечак вјеровао да је болестан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима