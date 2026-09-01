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Објављене фотографије мушкараца убијених у стрељани

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01.09.2026 07:57

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Убијени у стрељани у Црној Гори
Фото: Screenshot

Руски држављанин Михаил Схабуњин (30), осумњичен је за троструко убиство које се током ноћи догодило на стрељишту "Чешка збројевка" у Даниловграду, одузео је себи живот када га је опколила полиција.

Званични профил стрељане је подијелио фотографије убијених мушкараца.

Подсјетимо, убијени мушкарци били су запослени на стрелишту, а пошто је починио злочин, нападач је узео ватрено оружје, муницију и побјегао, због чега су полицијске снаге блокирале више градова и издале драматичан апел грађанима да не напуштају своје домове.

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А како су на Инстаграму објавили истражитељи, апел грађанима је и даље на снази.

Како смо раније писали, сумња се да је осумњичени за убиство након извршења кривичног дјела побјегао путничким моторним возилом које је у власништву једног од смртно страдалих лица – возило марке “сеат кордоба”, црне боје, регистарских ознака ПГ АЦ 472, саопштено је из Управе полиције.

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Тагови :

Убиство

Црна Гора

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