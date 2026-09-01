Два дана жалости у Црној Гори због троструког убиства

Аутор:АТВ редакција
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Поводом трагичног догађаја, троструког убиства у Даниловграду, влада Црне Горе је у понедјељак донијела одлуку да уторак, 1. септембар и сриједу, 2. септембар прогласи за дане жалости.
Црногрска влада је саопштила и да је одлучила, имајући у виду проглашене дане жалости, да школска година у Даниловграду почне 3. септембра.
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Троструки убица у Црној Гори починио самоубиство
У саопштењу се додаје и да предсједник и сви чланови владе Црне Горе изражавају дубоко саучешће породицама и пријатељима страдалих.
(Танјуг)
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