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Два дана жалости у Црној Гори због троструког убиства

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Аутор:

АТВ редакција
01.09.2026 07:12

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Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Поводом трагичног догађаја, троструког убиства у Даниловграду, влада Црне Горе је у понедјељак донијела одлуку да уторак, 1. септембар и сриједу, 2. септембар прогласи за дане жалости.

Црногрска влада је саопштила и да је одлучила, имајући у виду проглашене дане жалости, да школска година у Даниловграду почне 3. септембра.

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У саопштењу се додаје и да предсједник и сви чланови владе Црне Горе изражавају дубоко саучешће породицама и пријатељима страдалих.

(Танјуг)

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Тагови :

Црна Гора

Даниловград

Убиство

Дан жалости

Михаил Шабунин

Чешка збројовка

Управа полиције Црне Горе

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