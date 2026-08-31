Хрватска казнила Томпсона

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачу Марку Перковићу Томпсону изречена је трећа казна јер није уклонио илегално саграђене објекте у Чавоглавама.
- С обзиром на то да извршеник у наређеном року није поступио по решењу грађевинског инспектора, што је утврђено контролним надзорима, присиљаван је на извршење решења о уклањању изрицањем рјешењу о новчаним казнама - рекли су из Државног инспектората.
Додају да је даљњом контролом утврђено да је пјевач уклонио дио грађевина, али није у потпуности поступио по рјешењу о уклањању.
- Донесено му је рјешење о изрицању треће новчане казне, ради присиљавања на извршење ријешења о уклањању - закључили су из Државног инспектората за "24sata".
Цијели овај случај почео је крајем новембра 2025., кад су у ТВ емисији “Провјерено” објавили прилог о објектима на земљишту у певачевим родним Чавоглавама за које је наведено да су саграђени без потребних дозвола. Након медијских објава реаговао је Државни инспекторат, који је покренуо инспекцијски надзор како би утврдио постоје ли повреде прописа из подручја грађења.
Надзор је открио неправилности те је покренуо управни поступак. Наредили су инвеститору, односно пјевачу Томпсону, да у року од 90 дана од примања рјешења уклони бесправно саграђене грађевине на наведеним честицама. У противноме ће морати да плати казну. Ријеч је, како је накнадно објављено, о надстрешници и монтажном складишту. Након што је све изашло у јавност, Томпсон се иронично реферирао на случај па на друштвеним мрежама објавио како је “погријешио”.
(Телеграф)
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