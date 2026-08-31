Амиџић: Крњић би могао да буде експерт на мафијашким семинарима

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Предсједник Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ Срђан Амиџић рекао је да би члан Зијад Крњић, као експерт могао да предаје на мафијашким семинарима.
"Ндрангета и јакузе имају шта да науче из његових рекеташких бравура на сједницама Управног одбора УИО", написао је Амиџић на "Иксу" након што, због Крњића, члана којег је именовала Влада Федерације БиХ, ни данас на електронској сједници није усвојен правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО БиХ.
Због таквог Крњићевог потеза није ријешено попуњавање радних мјеста на десет граничних прелаза.
Зијад Крњић би, као експерт, требало да предаје на мафијашким семинарима. Ндрангета и јакузе имају шта да науче из његових рекеташких бравура на сједницама УО УИО.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) August 31, 2026
За измјене овог правилника гласали су ентитетски министри финансија Зора Видовић и Тони Краљевић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, као и Јелена Поповић, члан Управног одбора из реда експерата којег именује Влада Републике Српске, саопштено је раније из Кабинета министра финансија и трезора у Савјету министара, преноси Срна.
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