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Амиџић: Крњић би могао да буде експерт на мафијашким семинарима

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31.08.2026 17:19

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министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Фото: ATV

Предсједник Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ Срђан Амиџић рекао је да би члан Зијад Крњић, као експерт могао да предаје на мафијашким семинарима.

"Ндрангета и јакузе имају шта да науче из његових рекеташких бравура на сједницама Управног одбора УИО", написао је Амиџић на "Иксу" након што, због Крњића, члана којег је именовала Влада Федерације БиХ, ни данас на електронској сједници није усвојен правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО БиХ.

Због таквог Крњићевог потеза није ријешено попуњавање радних мјеста на десет граничних прелаза.

За измјене овог правилника гласали су ентитетски министри финансија Зора Видовић и Тони Краљевић, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, као и Јелена Поповић, члан Управног одбора из реда експерата којег именује Влада Републике Српске, саопштено је раније из Кабинета министра финансија и трезора у Савјету министара, преноси Срна.

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Тагови :

Срђан Амиџић

УИО БиХ

Зијад Крњић

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