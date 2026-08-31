Превозници из БиХ најавили блокаду граница: ЕУ да се пробуди

Аутор:АТВ редакција
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Конзорцијум логистика Босне и Херцеговине, који окупља домаће превозничке компаније, данас у Сарајеву је организовао још једну протестну вожњу од Парламентарне скупштине БиХ до Делегације Европске уније.
Разлог протестне вожње јесте тај што се на бх. возаче који возе кроз шенгенску зону још увијек примјењује правило да у овој зони могу бити 90 дана у 180 дана, баш као и сви остали који нису држављани шенгенских држава.
Из Конзорцијума траже од Европске уније да тај број дана повећа на 125 до 130 у периоду од 180 дана. Питали су ЕУ како њихов боравак представља проблем 91. дан, а није представљао 90. или 89. дан.
Никола Брковић из Конзорцијума логистика Босне и Херцеговине тврди да се бх. возачи третирају као илегални мигранти ако буду приморани прекршити споменуто правило.
"Одводе се у просторије гдје се испитују. Нико не обраћа пажњу на то да су они запослени возачи на радном мјесту. У Аустрији, Њемачкој или Чешкој бивају депортовани, док се у Хрватској само врате са границе. Добију и новчану казну, али је то најмањи проблем у односу на забрану уласка од три до 12 мјесеци јер живе од волана", указао је.
Брковић је изјавио да се возачи осјећају изиграно и преварено. Као разлог зашто претходних мјесеци нису протестовали истакао је то што им је Европска комисија обећала увести посебне визе, што се није догодило. Напоменуо је да је само Хрватска предузела одређене мјере како би им олакшала рад.
Поручио је Европској унији да се мора пробудити из сна и схватити да они неће одустати.
Зијад Шарић, такође из Конзорцијума логистика Босне и Херцеговине, казао је да бх. возачи не представљају никакав проблем у ЕУ јер сваки возач који је желио отићи у ЕУ, отишао је.
За 14. септембар је најавио блокаду граничних прелаза у Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и Сјеверној Македонији те блокаду транспорта робе према ЕУ ако се не испуне њихови захтјеви.
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