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Почела сједница Предсједништва СНСД-а

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 13:18

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Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу
Фото: АТВ

Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу, којом предсједава лидер странке Милорад Додик, почела је у Бањалуци.

Сједници, између осталих, присуствују потпредсједници СНСД-а Жељка Цвијановић, Сања Вулић, Лука Петровић и Мирослав Бојић.

Присутни су и генерални секретар странке Срђан Амиџић, као и организациони секретар Игор Додик, као и функционери странке Синиша Каран, Саво Минић и остали.

Сједница се одржава у просторијама Секретаријата СНСД-а.

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Тагови :

сједница

СНСД

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

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