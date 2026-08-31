Почела сједница Предсједништва СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу, којом предсједава лидер странке Милорад Додик, почела је у Бањалуци.
Сједници, између осталих, присуствују потпредсједници СНСД-а Жељка Цвијановић, Сања Вулић, Лука Петровић и Мирослав Бојић.
Присутни су и генерални секретар странке Срђан Амиџић, као и организациони секретар Игор Додик, као и функционери странке Синиша Каран, Саво Минић и остали.
Сједница се одржава у просторијама Секретаријата СНСД-а.
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