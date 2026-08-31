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Шпанија оборила црни рекорд: Више од 5.200 људи преминулих

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 14:22

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врућина топлотни талас фонтана вода
Фото: Pexel/ Zhonghao Hu

У Шпанији је овог љета забиљежен рекордан број смртних случајева повезаних са екстремним врућинама, показали су подаци система за праћење морталитета.

У извјештају се наводи да је усљед екстремних врућина у Шпанији овог љета преминуло 5.232 људи. Само у августу преминуло је 2.147 људи, пренио је ТАСС.

Шпански метеоролози саопштили су раније да је прва половина ове године била најтоплија у Шпанији у посљедњих 65 година.

Јун ове године био је други најтоплији у историји, а јул најтоплији и са најмање падавина од 1961. године, од када се води релевантна евиденција, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

врућине

преминули због врућине

преминули од врућине

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