Шпанија оборила црни рекорд: Више од 5.200 људи преминулих

Аутор:АТВ редакција
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У Шпанији је овог љета забиљежен рекордан број смртних случајева повезаних са екстремним врућинама, показали су подаци система за праћење морталитета.
У извјештају се наводи да је усљед екстремних врућина у Шпанији овог љета преминуло 5.232 људи. Само у августу преминуло је 2.147 људи, пренио је ТАСС.
Шпански метеоролози саопштили су раније да је прва половина ове године била најтоплија у Шпанији у посљедњих 65 година.
Јун ове године био је други најтоплији у историји, а јул најтоплији и са најмање падавина од 1961. године, од када се води релевантна евиденција, преноси Срна.
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